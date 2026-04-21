UE va avertiza statele membre să nu închidă centralele nucleare înainte de termen, pentru a face faţă impactului războiului din Iran

Uniunea Europeană se pregăteşte să avertizeze ţările membre să nu închidă prematur centralele nucleare, într-un moment în care Europa vrea să îşi consolideze aprovizionarea cu energie, pentru a face faţă impactului războiului din Iran, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

Comisia Europeană urmează să publice miercuri un pachet de măsuri de răspuns la explozia preţurilor la energie. Conform unei prime variante a documentului, Executivul comunitar vrea reducerea taxelor pe electricitate şi extinderea tehnologiile curate.

Într-o variantă revizuită a documentului, consultată marţi de Reuters, Bruxelles-ul a stabilit diverse măsuri pentru ca guvernele să ofere "ajutor imediat".

Astfel, ţările membre ar trebui "să evite închiderea prematură a activelor de generare, cum ar fi instalaţiile nucleare existente care pot continua să furnizeze energie electrică fiabilă, cu costuri reduse şi cu emisii reduse", se arată în documentul menţionat, adăugând că acest lucru poate ajuta la reducerea necesarului de combustibili fosili în încălzire şi industrie.

"Centralele nucleare furnizează energie curată, potrivită pentru creşterea integrării sistemelor şi pentru oferirea de flexibilitate care facilitează implementarea în continuare a altor tehnologii curate", se mai arată în documentul menţionat de Agerpres.

Luna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că închiderea centralelor nucleare europene a fost o "greşeală strategică", deoarece războiul din Iran a scos în evidenţă expunerea Europei la creşterea preţului importurilor de petrol şi gaze.

Germania, cel mai mare consumator de energie din UE, a închis treptat centralele nucleare din cauza opoziţiei publice şi a preocupărilor legate de siguranţă după dezastrul de la Fukushima din 2011. Ultimul reactor nuclear din Germania a fost închis în 2023.

Spania intenţionează să înceapă închiderea reactoarelor sale nucleare în 2027, deşi companiile energetice au solicitat prelungirea duratei de viaţă a primului reactor programat să fie închis.

Alte state membre UE, inclusiv Belgia şi Ţările de Jos, şi-au anulat planurile de renunţare la energia nucleară, deoarece încearcă să obţină cantităţi mari de electricitate stabilă, cu emisii reduse de carbon.

Recomandările UE, care nu sunt obligatorii, sugerează de asemenea, emiterea de vouchere energetice pentru cetăţenii vulnerabili, ajutor financiar pentru instalarea de baterii şi panouri fotovoltaice, reducerea preţului transportului public şi apelul către firme să evite călătoriile cu avionul acolo unde este posibil.

