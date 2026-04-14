Undă verde pentru redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil. Bogdan Ivan: „Am primit confirmare oficială de la Guvernul american"

Rafinăria Petrotel Lukoil. Foto: Facebook

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunțat, marţi seară, că România a primit derogare din partea Guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil.

„Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria  Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat, marţi seară, la Antena 3 CNN, ministrul Energiei Bogdan Ivan, informează News.ro.

Potrivit acestuia, prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcţioneze din nou şi să producă motorină, benzină, cherosen pentru România.

„E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România”, a mai declarat ministrul.

Ministrul a afirmat că „niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”.

„Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România. Vorbim despre petrol care va ajunge din alte state şi în acelaşi timp niciun leu nu va ajuge înapoi în Federaţia Rusă”, a declarat Bogdan Ivan, explicând că există un mecanism la Ministerul Energiei pentru supravegherea tuturor operaţiunilor.

Va funcţiona doar operaţional pentru a păstra în continuare şi reţeaua de bezinării, dar, mai ales, pentru a avea produs în piaţă”.

Bogdan Ivan a explicat că repornirea rafinăriei înseamnă că România îşi va produce toată benzina pe care o consumă, peste 60% din motorina pe care o consumă, precum şi tot combustibilul pentru aviaţie”.

„În acelaşi timp ne asigură că suntem mai stabili în faţa fluctuaţiilor internaţionale de preţ, pentru că atunci când vorbim despre motorina care se cumpără la un preţ dublu faţă de acum o lună şi jumătate, în România avem petrolul mai scump doar cu 30%, ceea ce înseamnă automat că vom avea preţuri mai mici decât în întreaga regiune”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

