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Ungaria a redus din nou funcționarea singurei sale centrale nucleare: un singur reactor mai produce acum doar 240 de megawați

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Hungarian Nuclear Power Plant Shuts Down At Paks, Hungary - 31 Jul 2026
O imagine de ansamblu a centralei nucleare de la Paks, în timpul unui tur ghidat în Paks, Ungaria. Centrala a fost nevoită să-și reducă capacitatea și se preconizează că va fi oprită complet din cauza secetei care afectează Dunărea. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat oprirea singurei centrale nucleare din ţara sa, o „premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza nivelului prea scăzut al apelor din Dunăre.

„Din cauza unei noi scăderi a nivelului apelor Dunării, una dintre cele două ultime unităţi de producţie ale centralei nucleare de la Paks va fi oprită la ora 1:30 dimineaţa” duminică (02:30 ora României), a scris el pe contul său de X cu puţin înainte de oprirea programată, scrie News.ro.

„Producţia centralei va scădea astfel la doar 240 de megawaţi”, a completat directorul, precizând că centrala „va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani”.

Situată la aproximativ o sută de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Paks asigură aproximativ 40% din producţia anuală de energie electrică a ţării.

Vineri, operatorul centralei, ale cărei patru reactoare construite cu tehnologie din era sovietică sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, a avertizat că scăderea nivelului râului ar putea obliga centrala să fie oprită complet spre mijlocul săptămânii viitoare.

Însă guvernul a avertizat că operaţiunea ar putea avea loc încă din weekend.

Din cauza deficitului prelungit de precipitaţii şi a căldurii extreme care afectează Europa încă din primăvară, nivelul apelor Dunării a atins, în unele locuri, un minim istoric. Iar situaţia riscă să se agraveze din cauza temperaturilor de 40°C până la 42°C prevăzute în următoarele zile în această ţară din Europa Centrală.

Editor : B.E.

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