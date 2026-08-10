Ungaria reconectează o turbină a centralei nucleare de la Paks. Cu cât a crescut nivelul Dunării

Creşterea nivelului Dunării va permite reconectarea în cursul zilei de luni a unei a doua turbine a centralei nucleare ungare de la Paks, centrală care furnizează în mod normal jumătate din energia electrică a Ungariei şi funcţionează în prezent la capacitate minimă din cauza debitului redus al apei Dunării necesare pentru răcirea reactoarelor, relatează agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

„În această dimineaţă, nivelul Dunării era cu 19 centimetri peste minimul înregistrat în urmă cu o săptămână. A început procesul de reconectare a unei turbine la Paks”, a anunţat pe reţelele de socializare premierul ungar Peter Magyar.

Săptămâna trecută, după ce apele Dunării au ajuns la niveluri minime istorice, Ungaria s-a văzut nevoită să închidă trei dintre cele patru reactoare ale centralei de la Paks, lăsând în funcţiune doar una din cele două turbine ale unuia dintre ele.

O singură turbină produce 225 de megawaţi, în timp ce producţia obişnuită a centralei este de 2.000 de megawaţi când toate reactoarele sunt operaţionale.

Conform presei locale, trebuie ca Dunărea să crească cu cel puţin 5 centimetri pentru a putea fi repuse în funcţiune toate cele patru unităţi ale centralei.

Odată ce Dunărea ar creşte la acest nivel, atunci ar putea începe procesul de reactivare a reactoarelor, proces care ar putea dura mai mult de o săptămână, cu condiţia ca Dunărea să nu înregistreze noi scăderi.

Editor : B.P.