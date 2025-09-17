Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate (E-nergia)

Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne.

Retragerea are legătură cu o investigație suplimentară a Comisiei Europene, prin mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation), care ar fi solicitat informații despre tranzacția din România, potrivit informațiilor e-nergia.ro.

MVM a transmis că rămâne angajată să obțină aprobările necesare și că intenția strategică de a finaliza achiziția nu s-a schimbat, dar, din cauza incertitudinii privind calendarul și decizia autorităților, compania se retrage temporar din procedura FSR.

„Intenționăm să relansăm procesul de îndată ce va exista o claritate mai mare cu privire la aprobarea investiției străine directe”, a arătat compania, care subliniază că piața de energie din România este în continuare atractivă pentru investiții. E.On nu a dat deocamdată un răspuns.

Tranzacția este pe masa CSAT

Tranzacția se află în prezent pe masa CSAT, după ce Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) nu a avizat-o și a trimis-o spre analiza Consiliului. CSAT trebuie să emită un aviz în termen de 90 de zile.

Acordul dintre MVM și E.On a fost anunțat în decembrie 2024, când grupul german a convenit vânzarea diviziei de furnizare din România către compania ungară. Valoarea estimată era de circa 200 - 210 milioane de euro, iar finalizarea era planificată pentru prima jumătate a lui 2025.

Autoritățile de la București au transmis încă de la început că tranzacția va fi supusă unui circuit complex de avizare la nivel național și european. Ministerul Energiei, condus atunci de Sebastian Burduja, a sesizat CEISD invocând posibile riscuri privind legăturile cu Rusia și proveniența fondurilor.

Motivele pentru care a fost sesizat CEISD

Sesizarea CEISD a fost făcută de Ministerul Energiei, condus la acea vreme de Sebastian Burduja, invocând mai multe motive: legăturile cumpărătorului cu Federația Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acțiunilor către entități non-UE, sau proveniența neclară a fondurilor MVM pentru achiziție.

„România are obligația de a-și proteja suveranitatea și interesele strategice. Nu vom permite ca sectoarele critice, precum cel energetic, să devină vulnerabile în fața unor jocuri geopolitice sau economice care nu respectă principiile noastre europene de concurență, transparență și piață unică. (…) Energia României trebuie să rămână doar în slujba românilor!”, declara în ianuarie Burduja.

Ulterior, Károly Mátrai, CEO al grupului MVM, a spus că nu vede probleme de concurență pe piața din România și a dat asigurări că MVM nu cumpără pentru a revinde altora și nu va aduce gaze rusești pentru a alimenta clienții din România, deoarece acestea sunt mai scumpe, compania intenționând să furnizeze gaze din producția internă.

MVM este a doua cea mai mare companie din Ungaria și are 11 milioane de clienți în 23 de țări, iar E.On Energie România furnizează gaze și electricitate pentru aproximativ 3,4 milioane de clienți.

