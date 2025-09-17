Live TV

Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate (E-nergia)

Data publicării:
stalpi de transport energie electrica
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Tranzacția este pe masa CSAT Motivele pentru care a fost sesizat CEISD

Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne.

Retragerea are legătură cu o investigație suplimentară a Comisiei Europene, prin mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation), care ar fi solicitat informații despre tranzacția din România, potrivit informațiilor e-nergia.ro.

MVM a transmis că rămâne angajată să obțină aprobările necesare și că intenția strategică de a finaliza achiziția nu s-a schimbat, dar, din cauza incertitudinii privind calendarul și decizia autorităților, compania se retrage temporar din procedura FSR.

„Intenționăm să relansăm procesul de îndată ce va exista o claritate mai mare cu privire la aprobarea investiției străine directe”, a arătat compania, care subliniază că piața de energie din România este în continuare atractivă pentru investiții. E.On nu a dat deocamdată un răspuns.

Tranzacția este pe masa CSAT

Tranzacția se află în prezent pe masa CSAT, după ce Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) nu a avizat-o și a trimis-o spre analiza Consiliului. CSAT trebuie să emită un aviz în termen de 90 de zile.

Acordul dintre MVM și E.On a fost anunțat în decembrie 2024, când grupul german a convenit vânzarea diviziei de furnizare din România către compania ungară. Valoarea estimată era de circa 200 - 210 milioane de euro, iar finalizarea era planificată pentru prima jumătate a lui 2025.

Autoritățile de la București au transmis încă de la început că tranzacția va fi supusă unui circuit complex de avizare la nivel național și european. Ministerul Energiei, condus atunci de Sebastian Burduja, a sesizat CEISD invocând posibile riscuri privind legăturile cu Rusia și proveniența fondurilor.

Motivele pentru care a fost sesizat CEISD

Sesizarea CEISD a fost făcută de Ministerul Energiei, condus la acea vreme de Sebastian Burduja, invocând mai multe motive: legăturile cumpărătorului cu Federația Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acțiunilor către entități non-UE, sau proveniența neclară a fondurilor MVM pentru achiziție.

„România are obligația de a-și proteja suveranitatea și interesele strategice. Nu vom permite ca sectoarele critice, precum cel energetic, să devină vulnerabile în fața unor jocuri geopolitice sau economice care nu respectă principiile noastre europene de concurență, transparență și piață unică. (…) Energia României trebuie să rămână doar în slujba românilor!”, declara în ianuarie Burduja.

Ulterior, Károly Mátrai, CEO al grupului MVM, a spus că nu vede probleme de concurență pe piața din România și a dat asigurări că MVM nu cumpără pentru a revinde altora și nu va aduce gaze rusești pentru a alimenta clienții din România, deoarece acestea sunt mai scumpe, compania intenționând să furnizeze gaze din producția internă.

MVM este a doua cea mai mare companie din Ungaria și are 11 milioane de clienți în 23 de țări, iar E.On Energie România furnizează gaze și electricitate pentru aproximativ 3,4 milioane de clienți.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că...
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump și Melania, primiți de Regele Charles și Regina Camilla...
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu...
Ultimele știri
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
Anchetă a poliției la Iași, legată de o presupusă tentativă de influențare a alegerilor din Republica Moldova
Conducerea Parlamentului discută propunerea lui Nicuşor Dan pentru înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
New Project (11)
(P) Lecție de economie ascunsă în factura pentru energie electrică
ID300416_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul”
nicusor dan 2
Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să se apere în fața dronelor rusești: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
zelenski fico
Avertismentul lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan: România trebuie să treacă din postura de importator la exportator de energie, iar preţul să ajungă sub media UE
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a...
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Gafa de protocol a lui Trump la Castelul Windsor! Kate Middleton a mai putut doar să zâmbească. Melania a...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andrea Bocelli, mărturisiri intime despre familie și carieră. Cum își menține artistul flacăra vie cu...