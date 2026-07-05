Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Naţional. Anunțul făcut de Nuclearelectrica

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată duminică dimineaţă la Sistemul Energetic Naţional, după finalizarea programului de oprire planificată, a anunţat Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă.

”Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Naţional în dimineata zilei de 05.07.2026, după finalizarea programului de oprire planificată”, informează Nuclearelectrica.

În perioada opririi planificate, au fost efectuate activităţi din următoarele programe:

-Programul de mentenanţă preventivă;

– Programul de mentenanţă corectivă;

– Programul de inspecţii;

– Programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate;

– Programul de implementare modificări de proiect.

”Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, precizează Nuclearelectrica.

Editor : A.P.