Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost deconectată din nou de la Sistemul Energetic Național, la doar câteva zile după ce fusese reconectată, în urma unei opriri care a durat aproximativ trei luni și jumătate. Nuclearelectrica anunță că defecțiunea a apărut în partea clasică a reactorului și că nu există niciun impact asupra securității nucleare, a personalului sau a mediului. Compania a decis și înlocuirea directorului tehnic al centralei, începând cu 1 decembrie.

SN Nuclearelectrica SA a anunțat, luni seară, că specialiștii centralei lucrează continuu pentru remedierea problemei și repornirea Unității 1 cu prioritate.

„Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare”, a transmis compania într-o informare remisă Bursei de Valori București.

Potrivit Nuclearelectrica, lucrările de remediere se desfășoară conform procedurilor aplicabile, fără impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

Directorul tehnic al centralei va fi înlocuit

În urma incidentului, compania a anunțat că va lua măsuri la nivelul conducerii tehnice a centralei, responsabilă de asigurarea disponibilității echipamentelor necesare funcționării Unității 1.

Astfel, începând cu 1 decembrie 2026, directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit.

„Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, precizează Nuclearelectrica.

Compania mai anunță că specialiștii centralei desfășoară simultan lucrări pentru repornirea Unităților 1 și 2, în vederea reconectării acestora la Sistemul Energetic Național în cel mai scurt timp.

Centrala a fost oprită în vară din cauza debitului scăzut al Dunării

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național vineri, după ce fusese oprită controlat la 28 iulie 2026.

La rândul său, Unitatea 2 a fost deconectată treptat de la sistem pe 13 august 2026. Oprirea ambelor reactoare a dus la întreruperea totală a producției centralei nucleare, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Noua deconectare a Unității 1 survine, astfel, la scurt timp după revenirea acesteia în sistem și în condițiile în care specialiștii lucrează și la repornirea Unității 2.

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Editor : C.A.