Reactorul 2 al CNE Cernavodă va rămâne conectat la Sistemul Energetic Naţional, informează Nuclearelectrica, după ce miercuri seară fusese anunţat că centrala va fi oprită, din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.

Parametrii de operare permit continuarea operării la Unitatea 2 în condiţii de siguranţă, după cum a reieşit în urma analizei efectuate de către specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026.

„Evoluţia pe timpul nopţii a fost stabilă pentru parametrii cheie şi în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unităţii 2”, susţin oficialii societăţii.

Miercuri seară, atât Ministerul Energiei, cât şi conducerea Nuclearelectrica informau că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat joi, 30 iulie, începând cu ora 10:00, din cauza evoluţiei nefavorabile a condiţiilor hidrologice de pe Dunăre.

„Nuclearelectrica anunţă că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare şi a echipamentelor Unităţii 2 realizată de specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unităţii 2 în condiţii de siguranţă. Operarea Unităţilor 1 şi 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranţă şi în baza procedurilor asociate în situaţii de secetă şi, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN”, se arată într-un comunicat al companiei.

Reprezentanţii societăţii spun că evoluţia pe timpul nopţii a fost stabilă pentru parametrii cheie şi în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unităţii 2, arată compania.

„Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continu operarea în condiţii de maximă siguranţă şi pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Naţional, analizând şi monitorizând continuu toţi parametrii care ar putea scădea până la niveluri minime fără a afecta operarea în siguranţă a in-stalaţiilor. Având în vedere atât situaţia actuală precum şi prognozele hidro-logice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unităţii 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuaţiile negative care apar şi efectele acestora asupra sistemelor centralei”, avertizează Nuclearelectrica.

În ceea ce priveşte Unitatea 1 CNE Cernavodă, aceasta „rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiţii de siguranţă”.

Conducerea Nuclearelectrica a precizat, miercuri seara, într-un comunicat, că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional, fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineaţa zilei de 30 iulie 2026, în funcţie de scăderea nivelului Dunării.

„Similar opririi Unităţii 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)”, a transmis, ieri, Nuclearelectrica.

Editor : Ș.R.