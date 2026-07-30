Live TV

Video Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne deschis, anunță Nuclearelectrica: „Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă”

Data actualizării: Data publicării:
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Reactorul 2 al CNE Cernavodă va rămâne conectat la Sistemul Energetic Naţional, informează Nuclearelectrica, după ce miercuri seară fusese anunţat că centrala va fi oprită, din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.

Parametrii de operare permit continuarea operării la Unitatea 2 în condiţii de siguranţă, după cum a reieşit în urma analizei efectuate de către specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026.

Evoluţia pe timpul nopţii a fost stabilă pentru parametrii cheie şi în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unităţii 2”, susţin oficialii societăţii.

Miercuri seară, atât Ministerul Energiei, cât şi conducerea Nuclearelectrica informau că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat joi, 30 iulie, începând cu ora 10:00, din cauza evoluţiei nefavorabile a condiţiilor hidrologice de pe Dunăre.

„Nuclearelectrica anunţă că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare şi a echipamentelor Unităţii 2 realizată de specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unităţii 2 în condiţii de siguranţă. Operarea Unităţilor 1 şi 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranţă şi în baza procedurilor asociate în situaţii de secetă şi, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN”, se arată într-un comunicat al companiei.

Reprezentanţii societăţii spun că evoluţia pe timpul nopţii a fost stabilă pentru parametrii cheie şi în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unităţii 2, arată compania.

„Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continu operarea în condiţii de maximă siguranţă şi pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Naţional, analizând şi monitorizând continuu toţi parametrii care ar putea scădea până la niveluri minime fără a afecta operarea în siguranţă a in-stalaţiilor. Având în vedere atât situaţia actuală precum şi prognozele hidro-logice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unităţii 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuaţiile negative care apar şi efectele acestora asupra sistemelor centralei”, avertizează Nuclearelectrica.

În ceea ce priveşte Unitatea 1 CNE Cernavodă, aceasta „rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiţii de siguranţă”.

Conducerea Nuclearelectrica a precizat, miercuri seara, într-un comunicat, că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional, fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineaţa zilei de 30 iulie 2026, în funcţie de scăderea nivelului Dunării.

„Similar opririi Unităţii 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)”, a transmis, ieri, Nuclearelectrica.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Digi Sport
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
reactoarele de la centrala cernavoda
Seceta extremă pune în dificultate reactoarele de la Cernavodă. Fostul ministru Răzvan Nicolescu: „Ne așteptăm la facturi mai mari”
Historic Low Water Levels On River Danube In Budapest
Nivelul Dunării a scăzut la un minim istoric la Budapesta, blocând una dintre principalele artere de transport de marfă ale Europei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, apel către români după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă: Reduceți consumul de energie în orele de vârf
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala de la Cernavodă se închide. După Unitatea 1, şi Unitatea 2 va fi oprită, din cauza scăderii nivelului Dunării
culturi compromise de seceta si ciori
„Înseamnă sărăcie curată”. Cum afectează seceta extremă și invazia de ciori recoltele României: pierderi uriașe și disperare la sate
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PROTEST - CRESCATORI OVINE - CAPRINE - 30 IUL 2026
Protestul oierilor s-a mutat la Guvern, după incidentele de la...
image
Obiect prăbușit în estul Poloniei, crater de 10 metri. Donald Tusk...
Distrugătorul USS Thomas Hudner, lansând o rachetă Tomahawk în timpul operațiunii Epic Fury.
SUA au lansat un nou bombardament asupra Iranului, drept represalii...
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
O nouă alertă de securitate în Portul Constanţa. Mesaje de amenințare...
Ultimele știri
Cum s-a ajuns la blocarea exporturilor de ovine din România. Explicația din spatele protestului a mii de oieri
Cum s-a desfășurat atacul cibernetic împotriva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. „Bazele de date nu au fost afectate”
Rogobete, după ce Bolojan l-a numit „piromanul grevei”: Îl plimb eu prin ATI, UPU și blocul operator. Colegii nu se milogesc după bani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum au ajuns doi soți să crească 37 de copii: „Nu a existat niciodată un plan pentru o megafamilie!” Povestea...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Iar cu Levski?! Cu cine joacă U Craiova în play-off-ul Europa / Conference League. Oltenii sunt capi de serie...
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Iar cu Levski?! Cu cine joacă U Craiova în play-off-ul Europa / Conference League. Oltenii sunt capi de serie...
Adevărul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină...
Playtech
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu...
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regula de aur pe care Matt Damon o respectă cu sfințenie pentru cele patru fiice ale sale: „Indiferent de...
Adevarul
Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au...
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
“Tot ce am primit de la compania aeriană a fost un e-mail dacă vreau să-mi reprogramez zborul”. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Orlando Bloom, la bustul gol în Italia. Și-a arătat mușchii în compania noii lui iubite, un model cu peste 20...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...