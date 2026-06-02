Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național după aproape o lună de oprire

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 30 mai, după ce s-a deconectat automat de la rețea pe 4 mai din cauza unei defecțiuni la un echipament al sistemului de evacuare a puterii, a anunțat Nuclearelectrica.

Potrivit companiei de stat care operează cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, deconectarea automată a Unității 2 a fost provocată de o disfuncționalitate apărută la un izolator aferent transformatorului de evacuare a puterii.

Remedierea problemei a necesitat înlocuirea transformatorului Unității 2 cu unul de rezervă, operațiune care a prelungit perioada de oprire a reactorului.

„Lucrările de înlocuire a transformatorului electric reprezintă o activitate complexă care implică izolarea, demontarea, relocarea transformatorului inițial, precum și testări complexe și calibrări ale noului transformator, în strictă conformitate cu normele industriei nucleare”, a transmis compania într-un comunicat.

Reactorul a fost menținut în siguranță pe durata intervențiilor

Nuclearelectrica a precizat că, pe întreaga perioadă a lucrărilor de remediere și înlocuire a transformatorului, reactorul Unității 2 a fost menținut în stare oprită și în condiții de siguranță.

Totodată, compania a trasnmis că nu a existat niciun impact asupra securității nucleare, personalului, populației sau mediului înconjurător, toate operațiunile fiind desfășurate în conformitate cu procedurile și standardele specifice industriei nucleare.

Oprirea Unității 2 a avut loc într-o perioadă în care și Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a intrat în oprire planificată, începând cu 10 mai.

Potrivit companiei, suprapunerea celor două situații a generat un grad ridicat de solicitare operațională pentru Sistemul Electroenergetic Național (SEN), în condițiile în care centrala nucleară de la Cernavodă asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Editor : A.D.