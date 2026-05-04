Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la reţea. Precizările companiei

Data publicării:
reactoarele de la centrala cernavoda
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la reţea luni seară, ca urmare a apariţiei unei disfuncţionalităţi la un separator electric, echipament aflat în partea clasică a acesteia, a anunţat Nuclearelectrica.

„Deconectarea automată a Unităţii 2 s-a produs în condiţii de siguranţă, toate sistemele unităţii funcţionând şi răspunzând conform proiectului în astfel de situaţii”, se arată într-un raport al companiei, remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, deconectarea automată a Unităţii 2, precum şi lucrările de remediere, nu au impact asupra securităţii nucleare a reactorului, personalului unităţii, populaţiei şi mediului înconjurător.

Editor : B.P.

