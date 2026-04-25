„Vaza este spartă”: Criza petrolului schimbă definitiv industria combustibililor fosili, avertizează șeful AIE

Fatih Birol, director executiv al Agenția Internațională pentru Energie. Sursa foto: Profimedia Images

Criza petrolului declanșată de războiul cu Iranul a produs schimbări ireversibile pe piețele energetice globale, afectând încrederea în combustibilii fosili și orientând statele către surse alternative de energie, a avertizat Fatih Birol, directorul Agenția Internațională pentru Energie.

Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației The Guardian, Fatih Birol, director executiv al Agenția Internațională pentru Energie, a spus că un efect esențial al războiului SUA-Israel împotriva Iranului va fi pierderea încrederii țărilor în combustibilii fosili și scăderea cererii pentru aceștia.

„Percepția lor asupra riscului și fiabilității se va schimba. Guvernele își vor revizui strategiile energetice. Va exista un impuls semnificativ pentru energia regenerabilă și energia nucleară, precum și o orientare mai accentuată către un viitor mai electrificat”, a spus el. „Iar acest lucru va afecta piețele principale.”

Birol a afirmat că nu există cale de întoarcere după această criză: „Vaza este spartă, paguba este făcută, va fi foarte dificil să punem bucățile la loc. Acest lucru va avea consecințe permanente asupra piețelor globale de energie pentru anii care vin.”

El a afirmat că perspectivele profund schimbate creează oportunități extinse pentru energia regenerabilă, dar și riscuri care ar putea deraia progresele în combaterea schimbărilor climatice. În calitate de lider al principalului organism global de supraveghere a energiei, Birol este una dintre cele mai influente voci la nivel guvernamental.

Prețurile ridicate ale combustibililor fosili ar putea tenta țările în curs de dezvoltare să revină la cărbune, însă energia solară este competitivă ca preț și crește mai rapid. Energia regenerabilă oferă o alternativă „fără regrete”, iar energia nucleară probabil, de asemenea, va fi extinsă. „Nu am auzit niciodată pe cineva să regrete investițiile în energie regenerabilă”, a spus el. „Nu văd niciun dezavantaj în acest domeniu.”

Deși a susținut taxe excepționale în timpul crizei din Ucraina pentru a capta o parte din profiturile uriașe ale companiilor energetice, Birol consideră că este prea devreme pentru noi astfel de măsuri în actuala criză.

Impactul asupra îngrășămintelor, alimentelor, heliului, software-ului și altor industrii va continua chiar dacă Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, a mai spus el.

Această criză este „mai mare decât toate cele mai mari crize la un loc”, a spus el. „Încă nu pot înțelege cum lumea a fost luată prin surprindere, cum economia globală poate fi ținută ostatică de o strâmtoare de 50 km.”

Peste 50 de guverne, inclusiv Regatul Unit, UE, mari producători de petrol și numeroase țări în curs de dezvoltare, se vor reuni săptămâna viitoare în Columbia la prima conferință internațională dedicată tranziției de la combustibilii fosili, unde vor fi discutate răspunsul global la criza petrolului și accelerarea energiei regenerabile.

