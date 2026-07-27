Live TV

News Alert Veste bună pentru România. Kazahstanul reia exporturile de petrol ale CPC, odată cu redeschiderea terminalului maritim

Data actualizării: Data publicării:
Sonde petroliere.
Sonde petroliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Kazahstanul a repornit exporturile de țiței prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice (CPC), după ce consorțiul a reluat acceptarea petrolului de la transportatori și operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan, pe 27 iulie, citat de Astana Times.

Potrivit ministerului, încărcarea petrolierelor este în curs de desfășurare la două dintre punctele de acostare unice ale CPC.

Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă ambele țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare câmp petrolier din Kazahstan. Reluarea alimentării cu petrol permite companiilor producătoare să restabilească livrările în sistemul de conducte CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim.

Ministerul a declarat că operațiunile de la terminal vor continua pe baza evaluărilor continue ale situației de securitate și în conformitate cu toate cerințele de siguranță necesare.

Ministerul Energiei din Kazahstan a mai adăugat că rămâne în contact constant cu conducerea CPC, principalii transportatori de petrol și alte părți interesate și va continua să coordoneze eforturile pentru a asigura transportul neîntrerupt al petrolului kazah.

Anunțul vine în urma suspendării temporare a operațiunilor de încărcare la terminalul maritim CPC de săptămâna trecută, ceea ce a determinat Kazahstanul să reducă producția de petrol ca măsură tehnologică pentru a evita umplerea instalațiilor de depozitare, după ce aportul de țiței în sistemul de conducte a fost restricționat.

Ruta CPC gestionează marea majoritate a exporturilor de țiței ale Kazahstanului. Suspendarea a venit după atacuri cu drone asupra navelor civile din Marea Neagră, pe care Kazahstanul le-a condamnat ca fiind o amenințare la adresa securității energetice internaționale.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
putin
5
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Digi Sport
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sonde petroliere.
Șefa diplomației române, după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan: „Este o conversație pe care o avem și la nivel european”
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după ce președintele kazah i-a cerut lui Putin să înghețe războiul: „Un mesaj realist, oportun și înțelept”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ce soluție vede Traian Băsescu pentru problema aprovizionării României cu petrol kazah: „Avem alternative, dar trebuie să ne mișcăm”
Kazahstan va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL
Prima țară din Asia Centrală care va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL
Sonde petroliere.
Expert: În cazul petrolului kazah, rute alternative nu există. Care ar fi singura posibilitate de a face „swap”
Recomandările redacţiei
lipaev
Primele măsuri după doborârea dronelor: ambasadorul român de la...
ro alert
În județul Tulcea a fost emis al doilea mesaj RO-Alert al zilei
pompa carburanti
Acord pentru reducerea accizei la carburanți. Bogdan Ivan: „Motorina...
2026-06-03-4705
Sanitas confirmă greva generală din spitale: Va fi declanșată în...
Ultimele știri
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă. Femeia a fost lovită de tren în Ilfov
SUA ar pregăti o ofensivă terestră în Iran. Surse din Pakistan dezvăluie scenariile care îngrijorează regiunea
„Consecințele economice sunt grave.” Specialiștii de pe piața de cadastru trag un semnal de alarmă, după atacul cibernetic de la ANCPI
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită MOARTĂ. Dispariția ei fusese...
Fanatik.ro
FCSB bate tot! Audiența tv de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”...
Adevărul
Cine predă, de fapt, în școlile din România? Adevăruri și mituri despre profesorii titulari și suplinitori
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
Vladimir Putin
Putin acuză Occidentul că recurge la „metode teroriste” și susține că Rusia își va atinge obiectivele: „Vom...
Digi Sport
Denis Alibec și Anca Surdu, dați de gol de mama fotbalistului
Pro FM
După o cursa epuizantă în Alpi, Delia a alergat încă 35 km prin noroi, pe munte, în Bucovina: "Eu vreau să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Pensia nu se pregătește la bătrânețe. Greșeala care îi poate costa scump pe români
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Somnul insuficient poate duce la creștere în greutate mai rapid decât ai crede. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
De ce a părăsit Julia Roberts Hollywood-ul. Actrița trăiește de peste 30 de ani la o fermă din New Mexico
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”