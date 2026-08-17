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Vicepreședintele PE Nicu Ștefănuță spune că Guvernul vrea să subjuge prosumatorii: Voi sesiza Comisia Europeană

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Nicu Ștefănuță. Foto: Multimedia Centre/ European Parliament
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Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, a anunțat, luni, că va ataca la Comisia Europeană şi prin toate mijloacele europene existente orice tentativă de a subjuga” prosumatorii. El consideră că nu este posibil să favorizăm mereu marii monopolişti energetici din piaţă” şi apreciază că libertatea în România pare ca democraţia lui Iliescu: originală”.

„Zilele acestea prosumatorii României sunt sub atacul Guvernului, care vrea să le ia libertăţile greu câştigate prin lege în 2025. Îi anunţ că voi ataca la Comisia Europeană şi prin toate mijloacele europene existente orice tentativă de a subjuga oamenii care au investit în regenerabile pentru a genera energie pentru comunitatea lor”, a scris, luni, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă.

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Potrivit acestuia, nu este posibil să favorizăm mereu marii monopolişti energetici din piaţă”.

„Nu este posibil să restrângem dreptul oamenilor de a decide ce fac cu energia lor. Să beneficieze de ea, să o dea mai departe, să decidă mecanismul de compensare cu furnizorul. Nu este posibil să trecem legi stupide şi antieuropene pentru revenirea la cărbune, o tehnologie cu zero viitor”, apreciază Nicu Ştefănuţă.

Acesta afirmă că libertatea în România pare ca democraţia lui Iliescu: originală”.

Ilie Bolojan a reluat, luni, propunerea privind schimbarea regulilor pentru prosumatori. Conectarea noilor prosumatori care își instalează panouri fotovoltaice ar urma, în varianta susținută de premierul interimar, să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.

„Cei care îşi instalează panouri fotovoltaice sunt un număr foarte mare, generează o volatilitate importantă în sistem şi am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiţionată de instalarea de baterii de stocare, în aşa fel încât să nu se mai genereze complicaţii”, a declarat Ilie Bolojan.

Editor : Ș.R.

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