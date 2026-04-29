Live TV

„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată constituţională de către CCR. Ce se obţine

Data publicării:
un om lucreaza la panouri solare pe casa
Foto: Profimedia

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan afirmă, miercuri seară, că românii care produc energie acasă au obţinut o victorie şi surplusul de energie produs într-o locaţie nu se mai pierde, după ce Curtea Constituţională a confirmat constituţionalitatea legii prosumatorilor.

„Victorie pentru românii care produc energie acasă! CCR a confirmat constituţionalitatea legii prosumatorilor. Asta înseamnă reguli mai corecte pentru românii care au investit din banii lor în panouri fotovoltaice şi produc energie pentru propriul consum”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, concret:

Surplusul de energie produs într-o locaţie nu se mai pierde - Dacă produci energie într-o locaţie, surplusul va putea fi folosit pentru compensarea consumului din alte locuri de consum ale aceluiaşi prosumator, în condiţiile legii.

Poţi folosi valoarea energiei produse inclusiv pentru factura la gaze - Pentru prosumatorii persoane fizice cu instalaţii de până la 27 kW, sumele rezultate din compensare vor putea fi utilizate şi pentru plata facturilor la energie electrică sau gaze naturale, dacă sunt la acelaşi furnizor.

Facturare clară, lunară, fără situaţii în care prosumatorii nu înţeleg ce plătesc şi ce li se compensează - Până acum, mulţi prosumatori ajungeau să aştepte chiar şi un an pentru regularizare. De acum, aceasta se va face lunar. Legea clarifică modul în care se calculează energia consumată, energia livrată în reţea şi energia produsă în exces.

Mai multă libertate pentru cei care investesc în energie verde - Prosumatorii nu mai sunt trataţi doar ca simpli consumatori, ci ca parte activă a sistemului energetic: produc, consumă, livrează în reţea şi îşi pot valorifica mai eficient energia produsă.

„România are nevoie de oameni care produc energie, nu doar de oameni care plătesc facturi. Iar statul trebuie să fie de partea celor care investesc şi economisesc”, a mai transmis fostul ministru al Energiei.

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele României şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 este constituţională în raport cu criticile formulate.

Cu privire la criticile de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că:

- Legea criticată, în redactarea sa iniţială, reglementa, în esenţă, aspecte referitoare la dreptul prosumatorilor la compensarea cantitativă a energiei electrice consumate din reţea cu energia electrică produsă şi livrată în reţea, precum şi la compensarea financiară a acesteia. Totodată, prevedea că responsabilitatea în materie de echilibrare pe piaţa de energie electrică revenea prosumatorilor care au putere instalată de producere a energiei electrice de cel puţin 900 kW, în condiţiile în care art.5 alin.(2) lit.b) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte că o asemenea responsabilitate vizează instalaţiile de producere a energiei electrice cu o putere instalată inferioară celei prevăzute de legea criticată (400 kW);

- Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare a legii cu privire la chestiunile antereferite;

- Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, redeschiderea procedurii legislative se realizează numai cu privire la aspectele antamate în cerere de reexaminare a legii;

- Camera Deputaţilor şi Senatul au adaptat conţinutul normativ al legii la cele solicitate prin cererea de reexaminare, soluţiile legislative astfel adoptate încadrându-se în obiectul acestei cereri;

- În aceste condiţii, Parlamentul nu a depăşit limitele reexaminării prin adoptarea dispoziţiilor mai sus menţionate, respectând prevederile constituţionale incidente în materia reexaminării legii.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o...
Fanatik.ro
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
Adevărul
Micii perfecți pentru grătar: rețeta veche de peste 100 de ani propusă de Jamila. Secretul care îi face...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Newsweek
Sute de mii de pensionari pot pierde 2.300 lei la pensie. Legea ce interzice cumulul pensie-salariu, elaborată
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte