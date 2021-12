Gazul s-a scumpit mai mult decât electricitatea, pentru că au fost niște scumpiri conjuncturale într-o piață care, practic, este jucată de Federația Rusă prin Gazprom și acolo nu prea are nimeni controlul, a declarat luni seară, la Digi24, ministrul energiei, Virgil Popescu. El a anunțat că România, împreună cu alte patru state din UE, a format „o minoritate de blocaj” și încearcă să obțină o modificare a reglementărilor europene prin care să poată fi făcute achiziții comune de gaze naturale.

„Încercăm la nivelul Comisiei Europene și am primit astăzi de la Bruxelles o comunicare de la reprezentanța noastră. România, cu Franța, cu Italia, cu Spania și cu Grecia, am format un grup de cinci state care are o minoritate de blocaj și încercăm să facem niște modificări în piață, inclusiv o achiziție voluntară centralizată la nivel european, să existe deja o capacitate de negociere mult mai mare și să existe inclusiv posibilitatea de a interveni în ajutorul unor state atunci când este nevoie”, a detaliat ministrul energiei. „Și de la Comisia Europeană am primit că de principiu, Comisia Europeană ar agrea acest lucru, cu achiziția centralizată, evident, voluntar, adică benevol, statele care vor”, a adăugat el.

„România sprijină acest lucru, România este unul dintre producători, al doilea mare producător de gaze, și se gândește că va extrage gazele de la Marea Neagră și se gândește că va avea surplus de gaze. Ne gândim și în perspectiva viitoare, nu numai pentru această iarnă”, a explicat Virgil Popescu.

El a arătat că în felul acesta s-ar obține o putere de negociere mai mare și ar fi mai multe surse de aprovizionare și surse de transport mai diversificate.

Comisia Europeană va propune un sistem în cadrul căruia statele membre UE vor putea achiziţiona, la comun, gaze naturale pentru a forma rezerve strategice. Proiectul vine ca răspuns la creşterea preţurilor la energie, potrivit unui document trimis spre consultare ţărilor UE înaintea summitului de săptămâna aceasta. O propunere de revizuire a regulilor de pe piaţa europeană a gazelor, ce urmează a fi publicată miercuri de Comisia Europeană, prevede tocmai înfiinţarea unui sistem comun de achiziţii de gaze naturale, potrivit Reuters.

La începutul lunii octombrie, premierul spaniol Pedro Sanchez spunea că a propus Comisiei Europene să procedeze la „achiziţii în grup” de gaze pentru a creşte puterea de negociere a UE în faţa exploziei preţului la energie. „Dacă achiziţionarea de vaccinuri în grup funcţionează, de ce nu ne sporim puterea de negociere făcând o achiziţie de grup şi o rezervă strategică de gaze în Europa?”, a arătat Sanchez. Astfel de achiziţii ar constitui o modalitate „de a răspunde în comun la problemele care privesc nu doar Spania şi Portugalia”, ci „întreaga Uniune Europeană”, a adăugat şeful guvernului spaniol, precizând că a făcut propuneri în acest sens „Comisiei Europene şi tuturor ţărilor membre”.