Virgil Popescu: Depozitele de gaz ale României sunt umplute deja în proporție de 72,5 la sută

România avea, luni, depozitele de înmagazinare a gazului umplute la capacitate de 72,5 la sută, ceea ce este o veste bună în condițiile în care ținta stabilită cu Uniunea Europeană era de 80 la sută până la începutul lunii noiembrie. Anunțul a fost făcut la Digi24 de ministrul energiei, Virgil Popescu, care, pe de altă parte, a salutat propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a decupla prețul energiei electrice de cel al gazului, o măsură destinată să contracareze o scumpire accelerată a electricității.

Virgil Popescu a spus că România, alături de alte state membre UE, a promovat această idee, a decuplării celor două prețuri, încă din luna martie. Ministrul a arătat că în acest fel prețul energiei electrice - care este produsă inclusiv de centrale pe gaz - poate fi pus la adăpost de manipulările evidente pe care Moscova le practică pe piața gazului și care duc la scumpiri artificiale ce se repercutează inclusiv asupra prețului la electricitate.

„Cred că toți am văzut declarațiile unor oficialități din Federația Rusă care amenințau, practic șantajau, Europa, cu prețuri la gaz de 3.500, de 4.000, de 5.000 de dolari pe mia de metri cubi. Practic, ne spuneau cum o să ridice și cum o să manipuleze piața europeană Federația Rusă. Acest lucru trebuie să înceteze. Noi, România, împreună cu colegii - ministrul energiei din Franța, ministrul energiei din Grecia - am propus încă din martie anul acesta să decuplăm acest preț al gazului natural, al energiei produse din gaze, de restul pieței, pentru că, de atunci am spus, este manipulare de piață, nu se poate să asistăm pasivi cum prețul gazului automat se regăsește și în prețul energiei, pentru că așa este. Ați observat, cu cât a crescut prețul gazului pe bursele europene, cu atât s-a dus și prețul energiei pe piața zilei următoare, care este foarte sensibilă. Energia electrică se produce și din gaze și mă bucur de decizia de astăzi”, a declarat Virgil Popescu la Digi24.

Cum manipulează Gazprom prețul la energie

Prin declarațiile care vin dinspre Rusia, inclusiv de la Gazprom - ba că Nord Stream 1 are o defecțiune, ba că e în revizie - „se manipulează piața și se împinge prețul gazului, pentru că în momentul acela, scade oferta de gaz și automat asta împinge piața în disperare. Vine iarna, crește prețul, fiecare vrea să cumpere gaz și crește prețul. Evident, este o manipulare pe față, nici măcar o manipulare inteligentă. Ne putem pune la adăpost de această manipulare doar dacă decuplăm prețul gazului natural de prețul energiei electrice. Evident că rămâne o manipulare la prețul gazului natural, dar ați observat, depozitele din Germania au început să se apropie, au trecut de 75-76 la sută, depozitele din Europa au trecut și ele”, a arătat Virgil Popescu. „Asta înseamnă că vom fi mai puțin sensibili la șantajul Federației Ruse vizavi de gaze, pentru că avem gaze înmagazinate”, a punctat ministrul energiei.

Producția internă de gaze a României acoperă consumul curent și mai asigură o parte semnificativă din înmagazinarea gazelor pentru iarnă. În urmă cu zece zile, nivelul de încărcare a depozitelor ajunsese la 67 la sută, iar acum este de 72,5 la sută, un nivel considerat extrem de bun pentru perioada curentă.

De ce este importantă decuplarea prețului electricității de prețul gazului

Miniștrii energiei din UE vor avea o reuniune extraordinară, convocată la 9 septembrie, la Praga, pentru a discuta despre soluții de contracarare a exploziei prețurilor la energie. Virgil Popescu spune că la această reuniune se va discuta inclusiv despre o altă propunere, aceea de plafonare a prețului gazului natural la nivelul întregii Uniuni Europene, dar cel mai important lucru, care trebuie făcut rapid, este această decuplare a prețului energiei electrice de prețul gazului, pentru că „energia electrică automat induce în toată economia o undă de șoc”, a arătat ministrul.

„Eu mă bucur că s-a luat în sfârșit această decizie, pe care, repet, alături de alți colegi din alte state am propus-o și am semnat scrisoare către Comisia Europeană încă de la începutul acestui”, a subliniat Virgil Popescu.

„Evident că trebuie lucrat și pe prețul gazului natural, dar în primul rând trebuie ca fiecare stat să-și reducă cât se poate de mult dependența de gazul rusesc”, a adăugat Virgil Popescu.

El a explicat că prețul electricității va fi stabilit de celelalte tehnologii care contribuie la producerea de electricitate și în acest fel va fi contracarată o scumpire accentuată a curentului electric. Va fi o măsuă ce se va lua la nivel european și se va simți în toate statele din UE, dă asigurări Virgil Popescu.

Eventual, prin alte măsuri la nivel european, se va încerca și o presiune chiar pentru scăderea prețurilor la electricitate. „La noi în guvern se lucrează la ajustarea și optimizarea Ordonanței 27 tocmai pentru a putea impozita întreg lanțul acesta al producerii de energie electrică, de la producător, trader, furnizor, pentru că până la urmă, dacă descurajezi creșterea prețului printr-o taxare foarte mare, automat ai o presiune pe preț”, crede Virgil Popescu.

