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Virgil Popescu, după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă: „Proiectul Porțile de Fier III trebuie analizat cu prudență”

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Virgil Popescu face declarații.
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei în guvernul Ciucă. Foto: gov.ro
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Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu afirmă că oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă din cauza debitului scăzut al Dunării arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic în fața schimbărilor hidrologice. În acest context, el spune că proiectul hidroenergetic Porțile de Fier III ar trebui analizat doar după realizarea unui studiu hidrologic care să evalueze impactul asupra producției de energie și a sistemului de irigații.

Într-o postare publicată marți pe Facebook, Virgil Popescu a atras atenția că apa reprezintă o resursă strategică pentru producerea energiei electrice în România și avertizează că gestionarea acesteia trebuie făcută cu o perspectivă pe termen lung.

„Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil și cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase. Debitul scăzut al Dunării a determinat oprirea controlată și deconectarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă de la Sistemul Energetic Național. Mai mult chiar, se ia în considerare oprirea controlată și deconectarea Unității 2. Acest context arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul nostru energetic în fața schimbărilor hidrologice”, a scris fostul ministru.

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Acesta consideră că, înainte de luarea unei decizii privind proiectul Porțile de Fier III (Đerdap III), autoritățile ar trebui să analizeze efectele pe care acesta le-ar putea avea asupra resurselor de apă și asupra funcționării sistemului energetic.

„Tocmai de aceea, consider că este necesară o abordare prudentă în ceea ce privește proiectul Porțile de Fier III (Đerdap III). Înainte de orice decizie, este esențială realizarea unui studiu hidrologic riguros, care să evalueze în mod obiectiv impactul proiectului atât asupra sistemului energetic național, cât și asupra sistemului de irigați. Mai ales că ne pregătim de construcția Unităților 3 și 4, la Cernavodă, iar pentru aceste proiecte avem nevoie de suficientă apă, pentru ca toate cele patru unități să funcționeze optim și în siguranță. Nu ne putem permite să ignorăm aspecte esențiale care, în lipsa unei analize temeinice, pot genera consecințe majore și costuri semnificative pe termen lung. Modul în care gestionăm resursele, cum ne protejăm interesele naționale, cum prioritizăm investițiile trebuie să fie priorități absolute”, a transmis fostul ministru al Energiei.

Marți, Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprit controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, provocat de seceta severă. Nuclearelectrica a transmis că măsura are caracter preventiv, iar compania ia în calcul inclusiv oprirea Reactorului 2 dacă situația hidrologică se va agrava. Ministerul Energiei a precizat că alimentarea cu energie electrică nu este în pericol, diferența dintre consum și producție urmând să fie acoperită prin importuri.

Citește și: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării. Există riscul opririi și Reactorului 2

Editor : A.D.

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