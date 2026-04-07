Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: „Neptun Deep ar aduce peste 20 de miliarde de euro la buget, fără taxe noi”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susţine o conferinţă de presă la Guvern pe 7 martie 2022.
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei. Foto: Ilona Andrei/Inquam Photos
Venituri recurente pentru buget, pe termen lung Veniturile pot crește odată cu prețul gazelor

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că proiectul Neptun Deep va aduce peste 20 de miliarde de euro la bugetul României, fără introducerea unor taxe noi, cu venituri anuale estimate la 1,5-2 miliarde de euro începând din 2027, odată cu debutul producției de gaze din Marea Neagră.

„Toată lumea vorbește despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puțini vorbesc despre ce înseamnă pentru bugetul României”, a transmis acesta. 

Venituri recurente pentru buget, pe termen lung

Potrivit calculelor prezentate, statul ar urma să încaseze sume consistente din redevențe, impozitul pe profit și dividendele rezultate din participația în Romgaz. Veniturile ar avea un caracter recurent și predictibil, întinzându-se pe o perioadă de cel puțin două decenii.

„România trebuie să își mențină traiectoria fiscală de scădere a deficitului. Reducerile de cheltuieli sunt necesare, dar țara noastră are nevoie și de creșteri structurale de venituri”, subliniază fostul oficial, indicând Neptun Deep drept una dintre soluțiile concrete.

Pe lângă impactul direct asupra bugetului, proiectul ar genera și efecte economice extinse. Estimările indică o contribuție de peste 40 de miliarde de euro la PIB, inclusiv prin dezvoltarea industriei locale, crearea de locuri de muncă și investiții în infrastructură.

Un punct central al mesajului este că aceste venituri nu presupun introducerea unor noi taxe. „0 taxe noi pe cetățeni sau firme pentru a genera aceste venituri”, a punctat acesta.

Veniturile pot crește odată cu prețul gazelor

În același timp, nivelul câștigurilor pentru stat ar putea crește odată cu evoluția pieței energetice. „Simplu: veniturile statului cresc automat”, explică fostul ministru, explicând că redevențele și impozitele sunt direct proporționale cu valoarea producției, iar dividendele cresc odată cu profitul companiei.

Estimarea de peste 20 de miliarde de euro a fost realizată la prețurile din 2023, de circa 40-50 euro/MWh. În prezent, nivelul depășește 60 euro/MWh, pe fondul tensiunilor regionale, ceea ce ar putea duce la venituri cu 30-50% mai mari decât scenariul inițial, fără modificări legislative.

Făcând referire la evoluția proiectului, acesta a amintit că Neptun Deep era blocat în momentul preluării mandatului, după retragerea ExxonMobil și în condițiile unui cadru fiscal considerat neprietenos pentru investitori: „Am schimbat regulile și am convins că România e un partener serios”.

În prezent, proiectul se află în execuție, iar prima producție este estimată pentru 2027. Odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, România ar putea deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„România nu poate ieși din criza fiscală doar tăind cheltuieli. Are nevoie și de venituri structurale noi”, este concluzia acestuia, care plasează Neptun Deep printre principalele instrumente pentru consolidarea bugetară, în linie cu direcțiile susținute la nivel european de Partidul Popular European.

