Virgil Popescu spune că ordonanța de plafonare a prețurilor la energie nu încalcă legislația UE. „Plafonarea gazului rusesc cum este?”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, la Digi24, că ordonanța de plafonare și compensare a prețurilor la energie, aprobată săptămâna trecută de Guvern, nu încalcă legislația europeană. Acesta spune că însăși Comisia Europeană pregătește un plan de plafonare a gazului rusesc care influențează piața europeană și astfel prețul energiei electrice, intervenind în piața liberă. Oficialul din Guvern a precizat că a trimis ordonanța luni executivului de la Bruxelles, urmând să fie discutate planurile statelor europene în acest sens la reuniunea de vineri.

„Plafonarea prețului la gazul rusesc propusă de Comisia Europeană cum este? Plafonarea o folosim și noi. Dacă vorbim de o piață liberă, n-ai voie să pui în momentul de față restricții. Nu mai vorbim de o piață liberă acum, atâta timp cât există un șantaj al Federației Ruse pe gaze naturale, care duce influența clară în electricitate. Suntem într-o situație excepțională.

Comisia Europeană vrea să pună plafonarea. Haideți să nu mai vorbim de încălcare. Trebuie să fim foarte atenți să nu se destabilizeze complet mecanismele pieței, ceea ce nu se va întâmpla. Dar nu mai vorbim de încălcarea legislației europene. Mi se pare mult prea mult să vorbim că cineva s-ar gândi să încalce legislația europeană. Vorbim de asigurarea securității cetățenilor europeni și ai României în această iarnă”, a afirmat Virgil Popescu, la Digi24.

Acesta argumentează decizia Guvernului prin faptul că UE discută acum despre plafonarea prețului la energie, inclusiv suprataxarea profiturilor mari obținute de companii.

„Este foarte important și salut decizia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la plafonarea prețului.

Noi am aprobat această plafonare și funcționează în România această plafonare și unii spun că nu e bună. Uite că până la urmă și Uniunea Europeană se gândește și Comisia Europeană se gândește să o aplice unitar la nivelul Uniunii Europene de mai mult timp. Noi de la 1 aprilie practic am pus un plafon pe prețul gazului natural și pe prețul la electricitate. Am pus aceste suprataxări pe întreg lanțul de producție și comercializare a energiei electrice.

La Bruxelles, doamna von der Leyen a spus că se gândește inclusiv la o taxare suplimentară a profiturilor suplimentare și foarte mari pe care anumiți operatori le obține. E deci ceea ce noi am făcut deja și unii de aici din România nu sunt mulțumiți.

Noi am informat Comisia, am trimis astăzi ordonanța la Comisia Europeană, pentru că toate statele trebuie să raporteze acest lucru și vom avea aceste discuții foarte deschise pe data de 9 septembrie la Consiliul extraordinar pe energie și evident, vom lua cele mai bune decizii.

Gazul rusesc influențează prețul gazului în toată Europa. Plafonarea ar însemna că se dă un semnal de preț foarte clar și reacționează piața automat în jos. Susținem decuplarea prețului gazului natural de prețul energiei electrice, pentru că un gaz scump duce la o energie electrică scumpă, care trage toată piața și celelalte tehnologii le trage în plus. Inclusiv acest lucru îl vom susține la Bruxelles.

Mai avem un lucru care îl susținem: suspendarea derivatelor. Derivatele sunt niște produse financiare pe care anumiți traderi și operatori din piață, împreună cu anumiți producători le fac și le joacă pe niște burse externe. Aceste produse derivate, să nu le zic speculative, la un moment dat duc la tendința să crească prețul pieței și într-o piață care nu mai este stabilă, aceste lucruri pot să dăuneze, să tragă piața în sus și inclusiv acest lucru de suspendare pe perioada asta foarte tulbure a piețelor a produselor care pot să creeze valuri în piață”, a declarat ministrul energiei.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, vineri, că tot ce a propus Autoritatea Națională de Reglementare în Energie se regăsește în noua ordonanță de compensare a prețurilor din energie iar textul acesteia a fost, de asemenea, avizat de ANRE. El nu consideră că actul normativ aprobat joi de Guvern încalcă vreo directivă europeană, așa cum ar apărea în avizul transmis de Autoritate către Executiv înainte de aprobare.

Popescu spunea că ordonanța privind plafonarea prețului la energie respectă legislația europeană, ca răspuns la observațiile Autorității Naționale de Reglementare în Energie, organism care susține că ordonanța adoptată de guvern ar putea aduce României o procedură de infringement. Poziția ANRE a declanșat un scandal în coaliție, prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan spunând că va cere demiterea consiliului de conducere ANRE.

