Euro a atins un nou maxim istoric față de leu. Moneda europeană este cotată la 5,2788 lei

Euro a atins miercuri, 23 septembrie, un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,2788 lei/euro, în creștere cu 1,41 bani față de marți. Noua valoare depășește precedentul record, de 5,2688 lei/euro, stabilit pe 6 mai. Leul a pierdut teren și față de dolarul american, cotat la 4,6265 lei, francul elvețian, la 5,6205 lei, și lira sterlină, la 6,1442 lei.

Moneda europeană a câștigat miercuri 1,41 bani față de leu, echivalentul unei creșteri de aproximativ 0,27%. Cursul de marți, de 5,2647 lei/euro, a fost în ușoară scădere față de valoarea de 5,2649 lei înregistrată luni.

Leul a pierdut teren și în raport cu celelalte valute importante. Dolarul american a crescut cu 0,0331 lei, francul elvețian cu 0,0120 lei, iar lira sterlină cu 0,0071 lei.

Înainte ca BNR să publice cursul oficial, euro a depășit miercuri dimineață precedentul maxim istoric și pe piața interbancară, unde a urcat până la 5,2774 lei.

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Recordul anterior a fost stabilit după căderea Guvernului Bolojan

Precedentul record a fost înregistrat pe 6 mai 2026, când BNR a anunțat un curs de 5,2688 lei pentru un euro. Cotația a fost stabilită în prima zi după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și a reprezentat o creștere de 5,08 bani față de ziua precedentă, când euro fusese cotat la 5,2180 lei.

Noul maxim este înregistrat într-un context marcat de prelungirea crizei politice și de incertitudinile privind formarea unui nou guvern. Investitorii urmăresc inclusiv capacitatea viitorului Executiv de a continua reducerea deficitului bugetar și de a pregăti bugetul pentru 2027.

România începe joi discuțiile cu agenția de rating Standard & Poor’s, care urmează să anunțe pe 2 octombrie dacă menține ratingul suveran în categoria recomandată investițiilor sau îl retrogradează în categoria „junk”.

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Editor : A.D.