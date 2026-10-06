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Euro a atins un nou record în fața leului. Cursul BNR a ajuns la 5,3527 lei/euro

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Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Foto: Getty Images
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Din articol
Dolarul și lira sterlină s-au apreciat

Euro a atins marți, 6 octombrie, un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de 5,3527 lei/euro, cu 2,21 bani peste cotația de luni și cu 0,8 bani peste recordul stabilit vineri.

Precedentul maxim, de 5,3447 lei/euro, a fost înregistrat pe 2 octombrie. Atunci, moneda europeană a câștigat 6,7 bani într-o singură ședință, echivalentul unei aprecieri de 1,27%. Euro a coborât luni până la 5,3306 lei, însă leul a pierdut marți tot avansul din ședința precedentă, iar cursul a ajuns la un nou nivel record.

Evoluția are loc în contextul prelungirii crizei politice. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, a patra nominalizare de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, în luna mai. Mișcarea cursului nu poate fi însă pusă exclusiv pe seama situației politice, deoarece valoarea leului este influențată și de situația fiscală, de așteptările investitorilor și de evoluțiile de pe piețele internaționale.

Dolarul și lira sterlină s-au apreciat

Dolarul american a fost cotat marți la 4,7616 lei, față de 4,7569 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,47 bani.

Lira sterlină a ajuns la 6,3036 lei, după un avans de 1,42 bani. Francul elvețian a coborât, în schimb, de la 5,7358 lei la 5,7285 lei.

Gramul de aur a fost cotat la 635,8864 lei, ușor sub nivelul de luni, de 635,9834 lei.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, a declarat luni, la prezentarea raportului „FY 2027 Macroeconomic Outlook”, că euro ar putea ajunge la un curs cuprins între 5,40 și 5,50 lei până la sfârșitul anului viitor.

„Anticipațiile noastre sunt undeva la 5,4-5,5 lei pentru un euro pe finalul anului viitor”, a afirmat acesta. Codîrlașu a precizat că există și riscul ca moneda europeană să depășească intervalul estimat.

Prognoza se referă la sfârșitul anului 2027. Față de cursul de 5,278 lei/euro folosit ca reper în raport, intervalul indicat ar presupune o depreciere suplimentară a leului de aproximativ 2,3%-4,2%.

Estimarea ia în calcul diferența dintre inflația din România și cea din zona euro, deficitele bugetar și de cont curent, dar și politica BNR de limitare a fluctuațiilor puternice ale cursului.

În sondajul realizat de CFA România în luna august, 90% dintre respondenți anticipau o depreciere a leului, iar cursul mediu estimat pentru următoarele 12 luni era de 5,36 lei/euro.

Pentru 2027, organizația estimează o creștere economică de cel mult 0,5%, o inflație cuprinsă între 4% și 5% și un deficit bugetar de aproximativ 6% din PIB.

Editor : A.D.

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