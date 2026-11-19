Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord privind amânarea cu doi ani a unor cerințe de raportare și monitorizare a emisiilor de metan, a anunțat joi europarlamentarul Virgil Popescu. Înțelegerea urmează să fie supusă votului în plenul Parlamentului European.

Virgil Popescu a precizat, într-o postare publicată pe Facebook, că a participat la negocieri în calitate de negociator al Grupului Partidului Popular European și al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie a Parlamentului European pentru Regulamentul privind metanul.

„Ca negociator al Grupului PPE și al Comisiei ITRE pentru Regulamentul privind metanul în cadrul Comisiei pentru industrie, alături de colegii mei din Grupul PPE, am participat la negocierile care au durat ore bune, până târziu în noapte, iar astăzi de dimineață am ajuns la încheierea unui acord privind amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a importurilor de metan în UE. Acordul va contribui la protejarea familiilor și a întreprinderilor împotriva unor noi creșteri ale prețurilor la energie. Am insistat asupra unor termene mai realiste pentru viitoarele norme, pentru a asigura o aprovizionare fiabilă, menținând în același timp intacte obiectivele Europei privind reducerea emisiilor de metan", a scris acesta.

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Riscul unei oferte mai reduse de gaze în Europa

Europarlamentarul avertizează că aplicarea cerințelor înainte ca furnizorii externi să fie pregătiți ar putea determina unele companii să își vândă gazele pe alte piețe. Într-un asemenea scenariu, oferta disponibilă în Europa s-ar putea reduce, cu posibile efecte asupra prețurilor plătite de gospodării și de industrie.

„Dacă furnizorii nu pot respecta termenele stabilite de Europa, ar putea să-și vândă gazul în altă parte, lăsând gospodăriile și industria europeană să se confrunte cu o ofertă mai redusă și cu prețuri și mai mari. Această amânare abordează acest risc. Producătorii din UE vor avea, de asemenea, mai mult timp pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare privind metanul, asigurându-se astfel condiții de concurență echitabile față de importatori", a precizat europarlamentarul.

Acordul prevede o evaluare înaintea aplicării normelor

Înțelegerea include și realizarea unei evaluări înainte ca noile cerințe să intre în vigoare. Analiza ar urma să stabilească dacă furnizorii sunt pregătiți să respecte regulile și dacă aplicarea acestora poate afecta aprovizionarea cu energie sau prețurile din Europa.

„Acordul prevede, de asemenea, o revizuire înainte ca normele să intre în vigoare, pentru a verifica dacă furnizorii sunt pregătiți și dacă aprovizionarea cu energie și prețurile din Europa ar putea fi expuse riscului. Reducerea poluării cu metan rămâne prioritatea, dar trebuie să le oferim partenerilor noștri comerciali o cale realistă de a se conforma", a mai transmis Virgil Popescu.

Acordul convenit între Parlamentul European și reprezentanții statelor membre nu este încă definitiv. Acesta urmează să fie supus votului în plenul Parlamentului European în următoarele săptămâni.

Editor : A.D.