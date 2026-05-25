Eurostat: România este una dintre ţările UE unde preţurile la motorină au crescut cel mai puţin în luna aprilie

Preţurile la benzină şi motorină au crescut în luna aprilie în majoritatea statelor membre ale Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. România s-a numărat printre puţinele ţări în care benzina s-a ieftinit şi printre statele cu cele mai mici creşteri la motorină.

Datele Eurostat arată că preţurile la motorină în UE au crescut în aprilie cu 7,9% faţă de luna precedentă, în timp ce benzina s-a scumpit cu 2,4%.

În cazul benzinei, 23 de state membre UE au raportat creşteri de preţ în aprilie comparativ cu martie. Cele mai mari scumpiri au fost în Slovenia, unde preţurile au urcat cu 12,9%, urmată de alte state europene cu majorări semnificative.

România s-a numărat însă printre puţinele excepţii, alături de Spania şi Polonia. Potrivit Eurostat, preţurile la benzină au scăzut în România cu 1,2% în aprilie faţă de luna precedentă.

La motorină, preţurile au crescut în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari majorări au fost în Slovenia (23,5%), Cipru (18%) şi Bulgaria (19,5%).

România a înregistrat una dintre cele mai mici creşteri de preţ la motorină din UE, de 2,3%, fiind depăşită doar de Polonia, unde avansul a fost de 1,9%.

Scumpiri puternice faţă de anul trecut

Potrivit datelor Eurostat, în aprilie 2026 preţurile la motorină în Uniunea Europeană erau cu 33,7% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În martie, creşterea anuală era de 19,8%.

Şi benzina s-a scumpit semnificativ în ritm anual. În aprilie, preţurile au fost cu 13,6% mai mari faţă de aprilie 2025, după un avans anual de 9,4% înregistrat în martie.

În ceea ce priveşte combustibilii şi lubrifianţii pentru transport personal, preţurile au crescut în UE cu 20,8% în aprilie comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scumpiri au fost în Luxemburg (33,8%), Franţa şi Suedia (ambele cu 29,3%), Letonia (28,1%) şi Bulgaria (27,8%).

În România, creşterea anuală a preţurilor la combustibili şi lubrifianţi pentru transport personal a fost de aproape 25%, potrivit Eurostat.

Editor : A.D.