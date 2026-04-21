Eurostat: România urcă pe locul 2 în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la combustibili în martie 2026

Prețurile combustibililor în Uniunea Europeană au crescut semnificativ în martie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit datelor Eurostat, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Germania (+19,8%), România (+19,6%), Olanda (+18,8%), Letonia (+18,5%) şi Austria (+17,2%), în timp ce Ungaria şi Slovenia au înregistrat scăderi ale preţurilor, cu 2,7%, respectiv 5,9%.

”Privind preţurile motorinei şi benzinei în UE, în martie 2026 acestea au crescut cu 19,8% pentru motorină şi cu 9,4% pentru benzină, comparativ cu martie 2025. Lunar, consumatorii au înregistrat o creştere a preţurilor motorinei cu 19,1%, iar a preţurilor benzinei cu 10,6% în UE, comparativ cu februarie 2026”, a transmis Eurostat.

Preţurile pentru ambele tipuri de combustibil au crescut în toate ţările UE între februarie şi martie 2026.

Pentru motorină, cele mai mari creşteri au fost în Cehia şi Suedia (ambele +27,6%), Estonia (+26,8%), Letonia (+25,4%), Belgia (+25,2%) şi Ţările de Jos (+25,1%), în timp ce cele mai mici creşteri au fost în Slovenia (+2,9%), Slovacia şi Ungaria (ambele +7,0%).

Toate celelalte ţări ale UE au înregistrat creşteri de peste 10%.

În rândul ţărilor UE, creşterile preţurilor la benzină nu au fost la fel de mari ca cele ale preţurilor la motorină, ajungând la +15,1% în Belgia, +15,0% în Suedia, +14,8% în Austria, +14,6% în Cehia şi +14,2% în Estonia şi Lituania.

Din nou, cele mai mici creşteri lunare au fost înregistrate în Slovenia (+2,4%), Slovacia (+3,8%), Ungaria (+4,7%), precum şi în Italia (+4,8%).

