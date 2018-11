Evoluție spectaculoasă a datoriei publice a Germaniei

Datoria publică a Germaniei a scăzut sub 60% din PIB încă din acest an, a anunţat ministrul de Finanţe Olaf Scholz, fiind pentru prima dată din 2002 când este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmite Reuters.





Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat să-şi limiteze datoria publică la maxim 60% din PIB. Dar Germania, cea mai mare economie din UE, a încălcat această reglementare în fiecare an din 2003, aşa cum au făcut multe ţări membre.



Scholz a anunţat luni că datoria publică a scăzut sub plafonul de 60% din PIB în 2018, cu un an mai devreme decât era planificat iniţial, potrivit Agerpres.ro.



Astfel, autorităţile de la Berlin au posibilitatea de a acţiona la orice criză fără să ceară ajutor extern, a explicat ministrul german de Finanţe.



Realizarea fiscală anunţată de Scholz va ajuta coaliţia aflată la guvernare să-şi îndeplinească promisiunile de majorare a investiţiilor publice şi a impozitelor pentru cei bogaţi.



Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze excedent bugetar, care-i permite să majoreze cheltuielile publice fără a face noi împrumuturi.

