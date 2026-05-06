„Există îngrijorări”. Nazare, despre discuțiile cu Fitch în contextul crizei politice: „România trebuie să evite orice derapaj bugetar”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că a avut mai multe discuții cu reprezentanții agenției de evaluare financiară Fitch Ratings privind situația politică din România, în contextul tensiunilor generate după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Am avut ieri şi săptămâna trecută discuţii cu agenţia de rating Fitch în privinţa situaţiei politice din România. Am prezentat datele execuţiei bugetare la primul trimestru, inclusiv date legate de evoluţia PNRR, şi am încercat să transmitem cât mai multe informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru evaluarea cât mai clară a situaţiei de astăzi din România, pentru că există îngrijorări”, a declarat Alexandru Nazare, miercuri, la lansarea programului SME Eco-Tech, citat de Agerpres.

Ministrul a subliniat că autoritățile române trebuie să mențină un dialog constant cu agențiile de rating pentru a evita deteriorarea percepției privind stabilitatea economică a țării.

„Atât timp cât aceste agenţii, şi în special agenţia Fitch, solicită informaţii, trebuie să fim acolo şi să le oferim aceste informaţii, astfel încât să încercăm să transmitem mesaje care să ajute în situaţia dată”, a adăugat acesta.

„Să nu transmitem un semnal de derapaj”

Nazare a avertizat că România trebuie să respecte în continuare țintele fiscal-bugetare și angajamentele asumate prin Comisia Europeană și prin PNRR, în ciuda perioadei de interimat politic: „Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca şi înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. De fapt, Comisia Europeană, agenţiile şi investitorii sunt extrem de atenţi şi îngrijoraţi asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România”.

Acesta a insistat că toate proiectele legate de PNRR trebuie continuate fără întârzieri, mai ales în contextul termenelor-limită care urmează la finalul lunii mai.

În ceea ce privește evoluția cursului valutar, Alexandru Nazare a declarat că este în contact permanent cu Mugur Isărescu și că Banca Națională a României (BNR) încearcă să mențină stabilitatea financiară: „Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Naţională face tot ce-i stă în putinţă în acest moment pentru a ţine lucrurile sub control, având în vedere situaţia dată”.

Întrebat despre informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă nominalizare a sa pentru funcția de premier, ministrul Finanțelor a evitat un răspuns direct și a spus că prioritatea sa rămâne activitatea din minister.

„Am proiecte importante în derulare la Ministerul Finanţelor pe care intenţionez să le continui. Sunt foarte importante aceste proiecte, ţin foarte mult la ele, ţin de digitalizare, de creşterea încasărilor, de transformări strategice importante ale Ministerului Finanţelor pe termen mediu şi lung”, a declarat acesta.

Cât despre perioada următoare, acesta a explicat că este una crucială pentru absorbția fondurilor europene și pentru implementarea unor programe strategice.

„Vor vorbi de sfârşitul lunii mai, avem nişte termene importante pentru PNRR, de care depinde succesul absorbţiei fondurilor din PNRR. Avem termene importante şi în privinţa programului SAFE, ca atare trebuie să mă concentrez pe acest subiect”, a conchis acesta.

Parlamentul a adoptat marți moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului Bolojan. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă”, iar trei voturi au fost anulate.

