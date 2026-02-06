Contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanțelor. Proiectul prevede completarea Codului fiscal astfel încât contribuțiile la pensiile ocupaționale, dar și la produsele paneuropene de pensii personale, să fie incluse explicit în categoria cheltuielilor deductibile, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoană, plafon aplicabil atât contribuțiilor plătite de angajați, cât și celor suportate de angajatori.

Măsura păstrează facilitățile existente pentru pensiile facultative (Pilonul 3), dar le extinde către noi produse de economisire pentru pensie și este însoțită de modificări ale regulilor de investiții pentru fondurile de pensii administrate privat, parte a aceluiași pachet de relansare economică.

Ce sunt pensiile private și de ce sunt importante

Sistemul de pensii din România este construit pe mai multe componente.

Pensia publică, cunoscută drept Pilonul 1, este plătită din contribuțiile actualilor angajați și depinde de evoluția economiei și de numărul persoanelor active.

În paralel, pensiile private au rolul de a completa veniturile de la stat, prin economisire individuală și investiții pe termen lung.

În cazul pensiilor private, contribuțiile ajung într-un cont personal, administrat de un fond de pensii care investește banii în titluri de stat, acțiuni sau alte instrumente financiare. Suma acumulată la final depinde atât de contribuțiile făcute, cât și de performanța investițiilor.

În prezent există două forme principale: Pilonul 2, obligatoriu pentru o parte dintre angajați, și Pilonul 3, facultativ, la care contribuțiile sunt voluntare.

Proiectul de lege încearcă să extindă acest sistem prin stimularea altor produse de economisire pentru pensie.

Deducerile fiscale se extind dincolo de Pilonul 3

Cea mai importantă modificare prevăzută în proiect este extinderea facilităților fiscale pentru contribuțiile la pensii private.

Până acum, doar contribuțiile la pensiile facultative beneficiau de deduceri fiscale, în limita a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană, atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Proiectul extinde această facilitate și către fondurile de pensii ocupaționale și către produsele paneuropene de pensii personale (PEPP). Practic, contribuțiile la aceste produse vor avea același tratament fiscal ca cele la Pilonul 3, ceea ce reduce costul economisirii și poate face aceste produse mai atractive pentru angajați și companii.

Noile prevederi ar urma să se aplice contribuțiilor plătite începând cu 1 martie 2026, pentru veniturile aferente anului 2026.

George Moț, expert în pensii private, a explicat faptul că schimbarea reprezintă o extindere a unui mecanism deja existent.

„Până acum doar Pilonul 3 beneficia de deduceri fiscale, în limita a 400 de euro pe an de persoană, atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Dar acum au fost adăugate și alte tipuri de produse de pensii”, a declarat acesta pentru Digi24.ro.

Pilonul 4 ar putea deveni funcțional

Fondurile de pensii ocupaționale sunt pensii private legate de locul de muncă, în care contribuțiile sunt făcute în principal de angajator pentru angajați, ca beneficiu salarial pe termen lung.

Deși au fost introduse în legislația românească în 2020, până în prezent nu a fost înființat niciun astfel de fond.

Potrivit expertului, lipsa facilităților fiscale a fost principalul motiv pentru care acest segment nu a fost dezvoltat.

„Din 2020 nu a apărut niciun fond de pensii ocupaționale. Nu a fost înființat niciun fond, așa numitul Pilon 4. Iar motivul invocat de obicei de autorități pentru eșecul acestui Pilon 4 a fost faptul că nu aveau facilități fiscale. Acum au fost adăugate și aceste fonduri de pensii ocupaționale în lista produselor financiare pentru pensie care beneficiază de deduceri fiscale”, spune George Moț.

Un element specific acestor fonduri este perioada de vesting, care poate dura până la trei ani. În acest interval, angajatul nu devine proprietarul contribuțiilor plătite de angajator.

„Dacă angajatul pleacă din companie înainte de finalul perioadei, nu primește sumele acumulate, iar contribuțiile și câștigurile revin angajatorului. Din acest motiv, aceste fonduri pot fi folosite și ca instrument de retenție a angajaților”, a explicat expertul pentru Digi24.ro.

Produsele paneuropene de pensii personale, o opțiune nouă

Proiectul introduce și cadrul fiscal pentru produsele paneuropene de pensii personale (PEPP), un instrument creat la nivelul Uniunii Europene și care poate fi oferit cetățenilor din toate statele membre.

Aceste produse nu sunt în prezent disponibile în România, însă includerea lor în categoria celor care beneficiază de deduceri fiscale ar putea încuraja apariția lor pe piața locală.

Potrivit lui George Moț, acestea ar putea deveni o alternativă la produsele existente, inclusiv prin costuri mai reduse și o flexibilitate mai mare în alegerea investițiilor.

„Este un produs care poate veni cu costuri mai reduse, de obicei plafonate la 1%, costurile la noi sunt mai mult decât duble, și de asemenea vin cu posibilități de a-ți ajusta portofoliul investițional mult mai mari decât le avem în legislația românească. Ar putea fi o alternativă la Pilonul 3 și Pilonul 4. Deocamdată nu sunt oferite și în România, sunt doar câteva state europene care beneficiază de acest PEPP”, a explicat expertul.

Schimbări la investițiile fondurilor de pensii Pilon 2

Proiectul de lege aduce modificări și în ceea ce privește modul în care fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul 2, pot investi banii participanților.

Modificarea vizează investițiile în fonduri de private equity, adică investiții în companii sau proiecte cu potențial ridicat de creștere.

Până acum existau trei limite de investiție: o limită generală de 1%, una de 3% dacă statul era implicat și una de 5% dacă investiția era realizată prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Noua reglementare elimină pragul intermediar de 3% și păstrează două limite: 1% în mod general și până la 5% dacă statul român sau Banca de Investiții și Dezvoltare sunt investitori în acel fond.

„Practic, investițiile nu mai sunt condiționate de finanțarea prin PNRR, ceea ce reprezintă o relaxare a regulilor și permite o diversificare mai mare a portofoliilor fondurilor de pensii”, a explicat George Moț.

Ce înseamnă schimbările pentru cei care au pensii private

Pentru cei care contribuie deja la pensii private nu apar obligații noi, iar facilitățile fiscale existente pentru Pilonul 3 rămân în vigoare. Schimbarea principală este apariția unor opțiuni noi de economisire pentru pensie și posibilitatea dezvoltării unor produse care să completeze veniturile obținute din sistemul public.

Potrivit expertului în pensii private, extinderea facilităților fiscale ar putea duce în timp la apariția unor produse noi de pensii private și la o diversificare a veniturilor la pensie, prin fonduri ocupaționale și produse paneuropene care să completeze sistemul existent.