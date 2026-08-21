Federația Sanitas cere partidelor să respingă noua lege a salarizării: „Este mai proastă decât variantele anterioare”

Federația Sanitas respinge în totalitate ultima variantă a proiectului legii salarizării, făcută publică joi, și cere partidelor parlamentare să nu o susțină în forma actuală. Sindicaliștii reclamă lipsa predictibilității, limitarea sporurilor și riscul apariției unor noi diferențe salariale.

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, susține că noua variantă este mai slabă decât cele discutate anterior și că pune în prim-plan reducerea cheltuielilor bugetare, în locul unei reforme reale a salarizării.

„Din punctul nostru de vedere, această variantă, pe care ministrul interimar al Muncii o lăuda zilele trecute ca fiind «o ofertă de nerefuzat», este mai proastă decât cele prezentate anterior! În locul unei reforme a salarizării corecte și predictibile, ni se propune un mecanism care nu rezolvă problemele, ignoră valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate și Asistență socială și face din limitarea cheltuielilor bugetare principala preocupare”, a declarat acesta.

Federația susține că propunerile pe care le-a formulat în ultimele luni nu se regăsesc în document și că nici „liniile roșii” prezentate în discuțiile cu decidenții politici nu au fost respectate. Una dintre principalele critici vizează modul în care ar urma să fie finanțate creșterile salariale și sporurile.

„Actuala formă a proiectului conține, în opinia noastră, numeroase capcane care pot afecta direct veniturile și predictibilitatea salarizării în Sănătate și Asistență socială. În primul rând, proiectul este profund impredictibil. Nu este precizată în mod clar și credibil sursa de finanțare din care urmează să fie asigurate creșterile salariale și plata sporurilor. O lege care promite venituri fără să stabilească mecanismul prin care acestea sunt finanțate riscă să transforme drepturile salariale în simple promisiuni, dependente permanent de constrângeri bugetare și de decizii ulterioare. Mai mult, o lege a salarizării construită pe o valoare de referință stabilită arbitrar poate să ne ofere surprize neplăcute în anii următori”, se arată în comunicatul Sanitas.

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Sanitas critică plafonarea sporurilor la 20%

Sindicaliștii contestă și clasificarea activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare în șase categorii, despre care spun că poate crea noi dezechilibre.

„Așa cum arată acum, acest mecanism riscă să creeze noi diferențe salariale între angajați care desfășoară activități comparabile”, susține federația.

Un alt punct contestat este limita de 20% pentru sporuri, prevăzută la articolul 21 al proiectului.

„Sporurile nu reprezintă privilegii. Ele compensează condiții concrete de muncă: ture, muncă continuă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, risc profesional, expunere, solicitare psihică și fizică și alte situații specifice acestor domenii”, se precizează în comunicat.

În aceste condiții, Sanitas cere tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul în forma actuală.

„Le cerem parlamentarilor să nu voteze o lege care este inechitabilă, injustă și fără o legătură reală cu valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate și Asistență socială. O lege a salarizării nu poate fi construită exclusiv prin formule contabile și constrângeri bugetare. Ea trebuie să recunoască responsabilitatea, complexitatea muncii, riscurile profesionale și rolul esențial pe care acești angajați îl au în funcționarea serviciilor publice”, a transmis federația.

La final, sindicaliștii au avertizat Guvernul și partidele că motivele care au dus la declanșarea conflictului de muncă nu au dispărut.

„Suspendarea grevei a fost o decizie de responsabilitate și a oferit decidenților politici timpul necesar pentru construirea unui proiect negociat corect cu partenerii sociali. Dacă rezultatul acestui proces este o lege mai proastă decât variantele precedente și care ignoră propunerile angajaților din sistem, atunci motivele care au determinat declanșarea conflictului de muncă nu numai că nu au dispărut, ci se accentuează”, se mai arată în comunicatul Federației Sanitas.

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Editor : A.D.