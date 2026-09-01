Femeile, mai afectate de șomaj decât bărbații. Rata în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în luna iulie

Rata șomajului, în formă ajustată sezonier, a coborât la 6,4% în iulie 2026, cu 0,4 puncte procentuale sub nivelul din iunie, a transmis marți Institutul Național de Statistică (INS) . În schimb, numărul persoanelor fără un loc de muncă a crescut cu 42.000 față de iulie 2025, iar rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie.

În luna iulie au fost estimate 526.800 de persoane fără un loc de muncă, cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani. Numărul acestora a scăzut față de iunie, când erau înregistrați 555.500 de șomeri, dar a depășit nivelul din aceeași lună a anului trecut, de 484.800 de persoane.

„Rata șomajului în luna iulie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna iunie 2026. Rata șomajului la femei a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la bărbați”, a precizat INS.

În cazul femeilor, rata șomajului a fost de 6,7%, față de 6,2% în rândul bărbaților.

Rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani s-a menținut la un nivel ridicat și a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026. Pentru populația adultă, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata estimată pentru luna iulie a fost de 5,2%. Șomajul în această categorie a ajuns la 5,5% în cazul femeilor și la 5% în rândul bărbaților.

Persoanele fără un loc de muncă din categoria de vârstă 25-74 de ani au reprezentat 76,4% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iulie.

Editor : A.D.