Live TV

Femeile, mai afectate de șomaj decât bărbații. Rata în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în luna iulie

Data publicării:
Oameni pe stradă.
În cazul femeilor, rata șomajului a fost de 6,7%, față de 6,2% în rândul bărbaților.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rata șomajului, în formă ajustată sezonier, a coborât la 6,4% în iulie 2026, cu 0,4 puncte procentuale sub nivelul din iunie, a transmis marți Institutul Național de Statistică (INS) . În schimb, numărul persoanelor fără un loc de muncă a crescut cu 42.000 față de iulie 2025, iar rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie.

În luna iulie au fost estimate 526.800 de persoane fără un loc de muncă, cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani. Numărul acestora a scăzut față de iunie, când erau înregistrați 555.500 de șomeri, dar a depășit nivelul din aceeași lună a anului trecut, de 484.800 de persoane.

„Rata șomajului în luna iulie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna iunie 2026. Rata șomajului la femei a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la bărbați”, a precizat INS.

În cazul femeilor, rata șomajului a fost de 6,7%, față de 6,2% în rândul bărbaților.

Rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani s-a menținut la un nivel ridicat și a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026. Pentru populația adultă, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata estimată pentru luna iulie a fost de 5,2%. Șomajul în această categorie a ajuns la 5,5% în cazul femeilor și la 5% în rândul bărbaților.

Persoanele fără un loc de muncă din categoria de vârstă 25-74 de ani au reprezentat 76,4% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iulie.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Leo Messi s-a retras, iar Antonela Roccuzzo n-a stat pe gânduri
Digi Sport
Leo Messi s-a retras, iar Antonela Roccuzzo n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seceta agricultura oltenia
APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul
Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan spune că PNL nu va vota un guvern PSD, care vrea să risipească economiile românilor: „Le sticlesc ochii”
Alexandru Nazare
Evaluarea S&P, următorul test pentru România. Nazare, despre scăderea deficitului bugetar: „Rezultatele nu sunt un motiv de relaxare”
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Eșecul Legii salarizării crește riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” (Bloomberg)
pompieri
Un nou detașament de pompieri români pleacă în Grecia pentru stingerea incendiilor
Recomandările redacţiei
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu...
nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”...
isaccea
Gina Bradea, mărturie din Isaccea: „Au fost printre cele mai...
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan: „A fost o criză politică care ne-a depășit...
Ultimele știri
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu peste o treime în august (APIA)
Lionel Richie s-a internat voluntar la terapie intensivă, pentru teste medicale, după concertul din St. Louis
Cseke Attila: Toate țintele și jaloanele PNRR ale Ministerului Dezvoltării au fost îndeplinite. „Nu vom pierde niciun euro”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilinca Vandici este însărcinată la 40 de ani. Iubitul ei e fiul unui primar cu state vechi în Maramureș
Cancan
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Fanatik.ro
FCSB, negocieri ACUM Gigi Becali – Denis Drăguș! Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
„Îl felicit pe Pancu!”. Antrenorul Rapidului a reușit să-l descopere foarte repede pe „noul Borza”!
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Țara din care românii pleacă în număr tot mai mare. În anii 2000 era una dintre destinațiile preferate pentru...
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Heather Locklear, îndrăgostită lulea la 64 de ani. Noul ei iubit este un actor celebru pe care îl cunoaște de...
UTV
Imagini rare cu Andi Moisescu și fiul său cel mare. David are 19 ani și îi calcă pe urme