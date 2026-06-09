FIDELIS revine din 15 iunie cu dobânzi de până la 7,60% în lei și 6,80% în euro. Facilități speciale pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului FIDELIS în perioada 15-22 iunie 2026, cu dobânzi de până la 7,60% pentru titlurile în lei și până la 6,80% pentru cele în euro. Noua ediție vine și cu două tranșe speciale dedicate donatorilor de sânge, în contextul Zilei Internaționale a Donatorului de Sânge, marcată anual pe 14 iunie.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente care au peste 18 ani vor putea subscrie în titlurile de stat FIDELIS prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, BCR, BRD Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Ce dobânzi oferă noua ediție FIDELIS

Investitorii care aleg titlurile de stat în lei vor beneficia de următoarele dobânzi:

6,35% pentru titlurile cu scadența la 2 ani;

7,35% pentru donatorii de sânge, la scadența de 2 ani;

6,90% pentru titlurile cu scadența la 4 ani;

7,60% pentru titlurile cu scadența la 10 ani.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile sunt:

4,00% pentru scadența la 3 ani;

4,85% pentru scadența la 5 ani;

5,80% pentru scadența la 10 ani;

6,80% pentru donatorii de sânge, la scadența de 10 ani.

Dobânzile sunt neimpozabile, iar titlurile pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București înainte de maturitate.

Facilități speciale pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor introduce două tranșe speciale pentru donatorii-investitori, una în lei și una în euro, pentru a încuraja donarea de sânge și participarea la programele de economisire ale statului.

Prima tranșă este în lei, cu scadență la 2 ani și o dobândă de 7,35%. Pentru această categorie, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

A doua tranșă este în euro, cu scadență la 10 ani și dobândă de 6,80%. În acest caz, pragul minim de subscriere scade de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Facilitățile sunt disponibile pentru persoanele care pot face dovada donării de sânge începând cu 1 ianuarie 2026.

Ce avantaje au investitorii în FIDELIS

Ministerul Finanțelor reamintește că titlurile de stat FIDELIS oferă mai multe avantaje investitorilor:

veniturile obținute sunt neimpozabile;

titlurile pot fi vândute înainte de maturitate, investitorii urmând să primească dobânda aferentă perioadei de deținere, în funcție de prețul din piață;

investitorii își pot diversifica portofoliul în condiții de flexibilitate.

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și 100 de euro pentru cele în euro. Pentru tranșele standard, pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Editor : A.D.