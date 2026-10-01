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FIDELIS revine în octombrie cu dobânzi de până la 7,75%. Condițiile speciale pentru donatorii de sânge

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titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
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Din articol
Ce dobânzi sunt oferite Ce condiții au donatorii de sânge

Persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot investi, în perioada 2-9 octombrie, într-o nouă ediție a programului FIDELIS, care oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,75% pentru titlurile în lei și de până la 6,60% pentru cele în euro. Oferta este deschisă atât rezidenților, cât și nerezidenților, iar donatorii de sânge beneficiază de două tranșe speciale și de praguri minime de subscriere mai mici.

Titlurile de stat pot fi cumpărate prin BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. După încheierea perioadei de subscriere, acestea vor fi listate la Bursa de Valori București.

Pentru tranșele obișnuite, suma minimă care poate fi investită este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană.

Ce dobânzi sunt oferite

Pentru titlurile în lei cu scadența la doi ani, dobânda anuală este de 6,60%. Emisiunea pe patru ani oferă o dobândă de 7,15%, iar cea cu scadența la zece ani are cel mai ridicat randament al acestei ediții, de 7,75% pe an.

Donatorilor de sânge le este rezervată o tranșă în lei cu scadența la doi ani și o dobândă anuală de 7,60%.

În cazul titlurilor în euro, dobânda este de 4,50% pe an pentru scadența la trei ani și de 6,60% pentru cea la zece ani. Tranșa specială pentru donatorii de sânge, tot cu scadența la trei ani, are o dobândă anuală de 5,50%.

Dobânzile și veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile.

Ce condiții au donatorii de sânge

Ediția din octombrie continuă campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Pentru tranșa în lei, donatorii pot investi de la 500 de lei, față de pragul obișnuit de 5.000 de lei. Valoarea maximă care poate fi subscrisă este de 100.000 de lei.

În cazul tranșei în euro, investiția minimă este de 100 de euro, în loc de 1.000 de euro, iar plafonul maxim este de 20.000 de euro.

De aceste condiții pot beneficia persoanele care prezintă dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2026.

Titlurile FIDELIS pot fi vândute la Bursa de Valori București (BVB) înainte de scadență. Prețul obținut depinde de valoarea la care acestea se tranzacționează la momentul vânzării, astfel că investitorii nu sunt obligați să păstreze titlurile până la maturitate.

Editor : A.D.

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