Finanțare istorică pentru turism: Organizațiile de Management al Destinației primesc 10 milioane de euro prin PNRR, anunță Irineu Darău

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă că s-a reuşit finanţarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro. „OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local”, a transmis ministrul, explicând că minimum 20% din finanţare este dedicat funcţionării organizaţiei.

„Mă bucur să anunţ că, în timp scurt, am reuşit să pornim finanţarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD), via fonduri prin PNRR. Va fi pus la dispoziţie OMD-urilor din ţară un buget de 10 milioane de euro, cu scop clar: pentru a putea funcţiona eficient şi în avantajul promovării destinaţiilor turistice pe care le reprezintă”, anunţă, miercuri, inistrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

Ministrul a precizat că programul funcţionează pe un mecanism transparent, iar ghidul este disponibil pentru consultare publică pe site-ul MEDAT.

„OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local: să construiască strategia de dezvoltare turistică, să definească brandul destinaţiei, să coordoneze centrele de informare şi să contribuie la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori”, apreciază ministrul.

Acesta a explicat că, până acum, bugetele destinate Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD) erau direcţionate, în mare parte, către proiecte de infrastructură turistică.

„Funcţionarea efectivă a organizaţiilor - adică exact componenta care face diferenţa în dezvoltarea unei destinaţii - rămânea adesea subfinanţată. Acum, în parteneriatul (pentru această finanţare) dintre o organizaţie de management al destinaţiei şi o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanţare este dedicat funcţionării organizaţiei. Este condiţia de bază pentru ca rezultatele să poată apărea în mod real”, a adugat Irineu Darău.

Ministrul susţine că s-a ţinut cont şi de diferenţele din teren.

vLocalităţile mici, care nu au bugete mari pentru promovare, trebuie să poată construi o strategie pentru turism fără a porni în acest demers cu un dezavantaj structural. De aceea, mecanismul de finanţare este gândit astfel încât să le ofere o şansă reală. În acelaşi timp, am simplificat procedurile administrative. Printr-o singură cerere de finanţare pot fi incluse mai multe investiţii, astfel încât energia să fie investită în cât mai puţine hârtii şi să fie îndreptată către cât mai multe proiecte”, a mai transmis ministrul.

Acesta apreciază că „turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru a promova o destinaţie, iar Organizaţiile de Management al Destinaţiei au exact acest rol: să construiască o direcţie, să pună o destinaţie pe hartă şi să coordoneze promovarea şi serviciile pentru turişti”.

