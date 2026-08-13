Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% între 16 și 31 august. Decizia vine după creșterea prețurilor la pompă

Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20% în perioada 16-31 august, după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Ministerul Finanțelor a anunțat joi activarea mecanismului introdus prin Legea nr. 162/2026, după ce cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu 23%. Măsura va fi reevaluată după două săptămâni.

Reducerea accizei va fi de 560,86 lei pentru 1.000 de litri de motorină, respectiv 663,75 lei pe tonă. Astfel, între 16 și 31 august, acciza aplicată motorinei standard vândută în România va scădea la 2.243,43 lei/1.000 de litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

Decizia vine după ce indicatorii luați în calcul prin noul mecanism fiscal au depășit pragurile care permit intervenția statului. Pentru intervalul analizat, cotațiile Platts pentru motorină au înregistrat o creștere de 34,13%, în timp ce prețul mediu al motorinei standard la pompă a urcat cu 23,01%.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu peste 23%. În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că reducerea are caracter temporar, iar situația va fi analizată din nou peste două săptămâni.

„Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a mai spus ministrul.

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Cum funcționează mecanismul de reducere a accizei

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 permite ajustarea temporară a accizei la motorină în funcție de evoluția pieței. Evaluările sunt realizate la intervale de două săptămâni, iar nivelul intervenției poate fi modificat în funcție de evoluția indicatorilor.

Pentru a doua jumătate a lunii august, creșterea cotațiilor internaționale și cea a prețului mediu la pompă au determinat, potrivit formulei prevăzute de lege, reducerea cu 20% a accizei stabilite prin Codul fiscal.

Măsura urmărește să limiteze transferul scumpirilor de pe piețele internaționale către prețurile suportate de consumatori și companii. Impactul este important în special în transport și logistică, unde costul motorinei se poate transmite mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor.

Ministerul Finanțelor va analiza din nou evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă pentru următorul interval de două săptămâni, iar reducerea accizei va putea fi ajustată în funcție de noile date.

Editor : A.D.