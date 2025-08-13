Live TV

Video Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare anunță o nouă formulă de taxare a multinaționalelor: „Schimbăm paradigma”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Taxarea multinaționalelor Taxă pe fluxurile extracomunitare de colete

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a discutat miercuri, într-o conferință de presă, despre măsurile de reformă fiscală. Demnitarul a anunțat crearea unei noi formule de taxare a multinaționalelor, în condițiile în care, cu o zi în urmă, avertiza că autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Taxarea multinaționalelor

Ministrul Finanțelor anunță că va schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale.

În evidențele ANAF, există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate, a subliniat Alexandru Nazare, adăugând că „vorbim despre cheltuieli de administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intragrup și cheltuieli de consultanță”.

„Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează. Noi vrem ca de acum înainte să ne raportăm în special la acele cheltuieli care sunt susceptibile - ca să nu spun pricinoase - ale multinaționalelor, prin care, în mod tradițional, se transferă profituri”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Astfel, Nazare a explicat că se dorește, în cadrul ministerului său, o schimbare a atitudinii - de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale, care, în fapt, îi oprește creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profitul.

„Ca atare, pe aceste patru categorii, pe care le-am identificat deja, avem un volum calculat pentru 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații. Astfel, am creat o nouă formulă de taxare, inspirată de taxa deja folosită în SUA - The Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT) Ce depășește 3 % să fie declarat nedeductibil”, a subliniat Nazare.

Ministrul a adăugat că se așteaptă, în urma aplicării noilor măsuri, la o creștere a impozitului pe profit.

Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având la bază anul 2024. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați să înlocuiască taxa pe impozit pe profit. Trebuie să fi pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus Alexandru Nazare

Taxă pe fluxurile extracomunitare de colete

Ministrul Finanțelor a mai declarat că o a doua măsură pregătită de guvern se referă la o taxă pe fluxuri extracomunitare de coletele de peste 150 de euro.

În România, aceste fluxuri au crescut la 225.000 de colete pe zi, astăzi. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse, efecte de mediu, efecte logistice. Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro, care va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat. Cei care vor să-și stabilească huburi logitice în România nu vor mai trebui să plătească acești bani”, a subliniat oficialul.

Ministrul Finanțelor a anunţat marţi că a solicitat Fiscului să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari care au tergiversat plata obligaţiilor fiscale şi asupra cărora există suspiciuni de fraudă.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
3
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
4
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
5
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din...
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la...
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB...
Ultimele știri
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune”
Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare la sediul pnl
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
sediul primariei giurgiu
ANAF pune sechestru pe sediul primăriei Giurgiu. Primar: Orașul e în faliment de mult timp, mă execută pe praful de pe tobă
firma anaf la intrarea in institutie
ANAF anunță că a identificat 5 funcţionari aflaţi în conflict de interese și că va sesiza Agenţia Naţională de Integritate
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Avertismentul ministrului Alexandru Nazare, după ce au intrat în vigoare primele măsuri de austeritate: „Nu va fi o perioadă ușoară”
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Operațiunea „Cuibul cu Fantome”: ANAF verifică mii de firme cu sedii sociale în locații suspecte
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, recunoscător că nu s-a îmbogățit peste noapte când a intrat în muzică: "Cred că acum eram în pământ
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Daniel Day-Lewis, revenire în lumea filmului, la 8 ani de când și-a anunțat retragerea. Singurul regizor care...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...