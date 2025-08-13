Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a discutat miercuri, într-o conferință de presă, despre măsurile de reformă fiscală. Demnitarul a anunțat crearea unei noi formule de taxare a multinaționalelor, în condițiile în care, cu o zi în urmă, avertiza că autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Taxarea multinaționalelor

Ministrul Finanțelor anunță că va „schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”.

În evidențele ANAF, există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate, a subliniat Alexandru Nazare, adăugând că „vorbim despre cheltuieli de administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intragrup și cheltuieli de consultanță”.

„Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează. Noi vrem ca de acum înainte să ne raportăm în special la acele cheltuieli care sunt susceptibile - ca să nu spun pricinoase - ale multinaționalelor, prin care, în mod tradițional, se transferă profituri”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Astfel, Nazare a explicat că se dorește, în cadrul ministerului său, o schimbare a atitudinii - de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale, care, în fapt, îi oprește creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profitul.

„Ca atare, pe aceste patru categorii, pe care le-am identificat deja, avem un volum calculat pentru 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații. Astfel, am creat o nouă formulă de taxare, inspirată de taxa deja folosită în SUA - The Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT) Ce depășește 3 % să fie declarat nedeductibil”, a subliniat Nazare.

Ministrul a adăugat că se așteaptă, în urma aplicării noilor măsuri, la o creștere a impozitului pe profit.

„Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având la bază anul 2024. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați să înlocuiască taxa pe impozit pe profit. Trebuie să fi pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus Alexandru Nazare

Taxă pe fluxurile extracomunitare de colete

Ministrul Finanțelor a mai declarat că o a doua măsură pregătită de guvern se referă la o taxă pe fluxuri extracomunitare de coletele de peste 150 de euro.

„În România, aceste fluxuri au crescut la 225.000 de colete pe zi, astăzi. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse, efecte de mediu, efecte logistice. Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro, care va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat. Cei care vor să-și stabilească huburi logitice în România nu vor mai trebui să plătească acești bani”, a subliniat oficialul.

Ministrul Finanțelor a anunţat marţi că a solicitat Fiscului să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari care au tergiversat plata obligaţiilor fiscale şi asupra cărora există suspiciuni de fraudă.

Editor : C.A.