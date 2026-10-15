Alexandru Nazare: Cererea investitorilor pentru titlurile de stat a fost de cinci ori peste suma oferită

Cererea investitorilor pentru titlurile de stat a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei la licitaţia de joi organizată de Ministerul Finanţelor, de cinci ori peste volumul anunţat, fiind una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„La licitaţia de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani şi un volum anunţat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită. Ministerul Finanţelor a adjudecat aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieţei secundare. Este una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internaţional din februarie”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că randamentele titlurilor de stat ale României au scăzut joi pe toate pieţele relevante, cu aproximativ 10-15 puncte de bază pentru emisiunile în lei şi cu 5-15 puncte de bază pentru finanţările în euro şi dolari, în funcţie de maturitate.

„Aceste evoluţii sunt un semnal pozitiv, dar trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanţare reacţionează direct la percepţia investitorilor asupra stabilităţii, predictibilităţii şi credibilităţii politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile şi respectarea angajamentelor asumate rămân esenţiale. Pentru ca această încredere să se consolideze şi să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanţare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile şi putem avea mai mult spaţiu pentru investiţii şi priorităţile reale ale economiei”, a transmis ministrul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în luna septembrie 2026, de 7,2 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Editor : Liviu Cojan