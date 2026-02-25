Live TV

Alexandru Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: „Punem bazele unei creşteri economice bazate pe investiţii”

Alexandru Nazare
Investiţii şi capital pentru economie

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, după adoptarea pachetului de relansare economică, că acesta reprezintă un instrument strategic de 5 miliarde de euro, aplicabil până în 2032, menit să orienteze economia românească de la consum către investiţii, inovare şi producţie autohtonă. Într-o postare pe Facebook, acesta le-a recomandat antreprenorilor să urmărească ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanţelor şi ANAF pentru accesarea schemelor de sprijin.

„Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, programul în valoare de 5 miliarde de euro, care se va derula până în 2032, urmăreşte o schimbare structurală a economiei româneşti, prin orientarea către investiţii scalabile, inovare şi creşterea producţiei interne.

Investiţii şi capital pentru economie

Potrivit ministrului Finanţelor, pachetul va genera „un mediu mai predictibil şi mai competitiv pentru investiţii, un flux mai mare de capital în economie şi capacitatea reală a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companii româneşti, cât şi pentru investitorii străini”.

Alexandru Nazare a arătat că programul ar urma să contribuie la dezvoltarea capacităţilor de producţie şi la consolidarea lanţurilor economice locale, în condiţiile în care autorităţile urmăresc poziţionarea României ca pol regional de creştere.

În opinia sa, măsurile ar putea deschide noi oportunităţi pentru companii şi ar putea avea efecte directe şi pentru populaţie: „Pentru mediul de business se traduce în oportunităţi de creştere, parteneriate strategice şi acces la proiecte de anvergură. Pentru români, efectele se vor vedea în mai multe locuri de muncă stabile şi mai bine plătite, în dezvoltarea comunităţilor locale şi într-o economie mai puternică”.

În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, ministrul a mai afirmat că adoptarea pachetului vine după o perioadă în care au fost corectate dezechilibre importante ale economiei, iar „noile măsuri pentru relansare întăresc bazele unei economii moderne şi ale creşterii echilibrate, bazate pe investiţii şi competitivitate”.

Forma finală a pachetului poate fi consultată pe site-ul Ministerului Finanţelor, iar acesta a transmis că îi încurajează pe antreprenori să urmărească ghidurile care vor fi publicate după apariţia actului normativ în Monitorul Oficial.

„Încurajez pe toţi antreprenorii şi reprezentanţii mediului de business să urmărească informaţiile suplimentare şi ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanţelor şi ANAF şi să se adreseze ministerului pentru informaţii suplimentare privind accesarea formelor de sprijin”, a concluzionat acesta.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem pentru prima dată creditul fiscal”

