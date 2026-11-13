Alexandru Nazare, înainte ca miniștrii să trimită propunerile de buget pentru 2027: „Trei principii rămân la baza politicilor bugetare"

Înainte ca ministerele să finalizeze transmiterea propunerilor pentru bugetul pe 2027, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că politicile bugetare trebuie construite pe trei principii: responsabilitatea față de banul public, sustenabilitatea și respectul față de cetățeni. El a anunțat că termenul pentru trimiterea tuturor propunerilor privind limitele de cheltuieli este 13 noiembrie, însă unele informații trebuie încă completate.

„Trei principii rămân la baza politicilor bugetare din această perioadă: responsabilitatea față de banul public, sustenabilitatea și respectul față de cetățenii în serviciul cărora ne aflăm", a scris Nazare.

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Ministrul Finanțelor a precizat că a prezentat în ședința de Guvern situația datelor introduse de ministere și de ceilalți ordonatori principali de credite în aplicația eBuget_NG, prin care este pregătit bugetul pentru anul viitor.

Unele instituții mai au informații de completat, iar o parte dintre propunerile privind limitele de cheltuieli nu au fost încă transferate pentru analiză. Limitele reprezintă plafoanele în care ministerele și celelalte instituții își vor construi proiectele finale de buget.

„Conform calendarului actualizat, comunicat în ședința de Guvern, noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor de limite de cheltuieli este 13 noiembrie. Mai sunt informații de completat și propuneri care nu au fost încă transferate pentru analiză. Avem nevoie de o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care vor fi construite bugetele", a explicat ministrul.

Nazare consideră că bugetul pentru 2027 va fi unul dintre cele mai importante din ultimii ani, în contextul încheierii PNRR și al angajamentelor asumate de România pentru reducerea deficitului.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze încrederea în România. Credibilitatea începe cu modul în care ne fundamentăm cheltuielile. Este cel mai important buget din ultimii ani - după încheierea PNRR și după cea mai mare ajustare bugetară din Uniunea Europeană, realizată în cel mai scurt calendar, de un an și jumătate. Acest efort ne-a readus pe drumul încrederii investitorilor, iar bugetul anului viitor trebuie să continue obligatoriu acest parcurs", a susținut Alexandru Nazare.

Ministerele trebuie să-și justifice cheltuielile

Fiecare instituție trebuie să prezinte obligațiile deja asumate, proiectele care vor continua în 2027 și sursele din care acestea vor fi finanțate. Ministerele trebuie, totodată, să își stabilească prioritățile și să identifice unde pot folosi mai eficient resursele disponibile.

„Fiecare minister trebuie să își justifice cheltuielile, să stabilească prioritățile și să identifice unde poate folosi mai eficient resursele. Trebuie să știm ce obligații avem deja, ce proiecte continuă și din ce surse le finanțăm. Din aceste date rezultă deciziile pe care le putem lua pentru anul viitor, cu respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului", a precizat ministrul Finanțelor.

Propunerile introduse în aplicație acoperă bugetele administrate la nivel central. După centralizarea lor, Ministerul Finanțelor trebuie să asigure echilibrul întregului buget general consolidat, care include bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale.

Nazare afirmă că orice măsură nouă trebuie fundamentată pe indicatori macroeconomici și pe politici sectoriale însoțite de analize de impact și eficiență. Solicitările instituțiilor vor fi evaluate în funcție de resursele disponibile și de efectele pe care le-ar produce asupra deficitului.

Bugetul pe 2027 depinde și de încasările din PNRR

Construcția bugetului pentru anul viitor depinde și de modul în care va fi încheiată execuția bugetară din 2026. Scenariul aferent țintei de deficit cash de 6,2% din PIB include încasarea, până la 31 decembrie, a banilor aferenți cererilor de plată 5 și 6 din PNRR.

Cele două cereri sunt încă evaluate și discutate cu reprezentanții Comisiei Europene. Sumele încasate efectiv, eventualul impact asupra deficitului, obligațiile de plată rămase și sursele de finanțare disponibile vor fi luate în calcul la fundamentarea bugetului pentru 2027.

„Nivelul sumelor efectiv încasate și eventualul impact asupra deficitului vor conta în fundamentarea bugetului de anul viitor, alături de obligațiile de plată rămase și de finanțările disponibile. De aceea, mobilizarea ministerelor și instituțiilor responsabile pentru clarificarea și îndeplinirea cerințelor aferente acestor cereri de plată rămâne esențială", a subliniat Nazare.

Ministrul a mai arătat că încasarea fondurilor europene pentru investițiile deja realizate ar reduce presiunea asupra bugetului național.

Bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor conta și în noile evaluări ale agențiilor de rating, programate în prima parte a anului viitor. Acestea vor urmări realismul veniturilor estimate, măsurile de reducere a deficitului și capacitatea Guvernului de a respecta angajamentele asumate.

„Un buget credibil, urmat de o execuție consecventă, susține menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor și poate crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei. Avem nevoie nu doar de un buget credibil, ci și de unul care să susțină perspectivele de creștere economică. Continuarea reducerii deficitului înseamnă un necesar de finanțare mai mic al statului și, implicit, mai mulți bani în economie", a mai transmis Alexandru Nazare.

Editor : A.D.