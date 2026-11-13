Live TV

Alexandru Nazare, înainte ca miniștrii să trimită propunerile de buget pentru 2027: „Trei principii rămân la baza politicilor bugetare"

Data publicării:
alexandru nazare guvern 2
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ministerele trebuie să-și justifice cheltuielile Bugetul pe 2027 depinde și de încasările din PNRR

Înainte ca ministerele să finalizeze transmiterea propunerilor pentru bugetul pe 2027, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că politicile bugetare trebuie construite pe trei principii: responsabilitatea față de banul public, sustenabilitatea și respectul față de cetățeni. El a anunțat că termenul pentru trimiterea tuturor propunerilor privind limitele de cheltuieli este 13 noiembrie, însă unele informații trebuie încă completate.

„Trei principii rămân la baza politicilor bugetare din această perioadă: responsabilitatea față de banul public, sustenabilitatea și respectul față de cetățenii în serviciul cărora ne aflăm", a scris Nazare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Finanțelor a precizat că a prezentat în ședința de Guvern situația datelor introduse de ministere și de ceilalți ordonatori principali de credite în aplicația eBuget_NG, prin care este pregătit bugetul pentru anul viitor.

Unele instituții mai au informații de completat, iar o parte dintre propunerile privind limitele de cheltuieli nu au fost încă transferate pentru analiză. Limitele reprezintă plafoanele în care ministerele și celelalte instituții își vor construi proiectele finale de buget.

„Conform calendarului actualizat, comunicat în ședința de Guvern, noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor de limite de cheltuieli este 13 noiembrie. Mai sunt informații de completat și propuneri care nu au fost încă transferate pentru analiză. Avem nevoie de o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care vor fi construite bugetele", a explicat ministrul.

Nazare consideră că bugetul pentru 2027 va fi unul dintre cele mai importante din ultimii ani, în contextul încheierii PNRR și al angajamentelor asumate de România pentru reducerea deficitului.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze încrederea în România. Credibilitatea începe cu modul în care ne fundamentăm cheltuielile. Este cel mai important buget din ultimii ani - după încheierea PNRR și după cea mai mare ajustare bugetară din Uniunea Europeană, realizată în cel mai scurt calendar, de un an și jumătate. Acest efort ne-a readus pe drumul încrederii investitorilor, iar bugetul anului viitor trebuie să continue obligatoriu acest parcurs", a susținut Alexandru Nazare.

Ministerele trebuie să-și justifice cheltuielile

Fiecare instituție trebuie să prezinte obligațiile deja asumate, proiectele care vor continua în 2027 și sursele din care acestea vor fi finanțate. Ministerele trebuie, totodată, să își stabilească prioritățile și să identifice unde pot folosi mai eficient resursele disponibile.

„Fiecare minister trebuie să își justifice cheltuielile, să stabilească prioritățile și să identifice unde poate folosi mai eficient resursele. Trebuie să știm ce obligații avem deja, ce proiecte continuă și din ce surse le finanțăm. Din aceste date rezultă deciziile pe care le putem lua pentru anul viitor, cu respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului", a precizat ministrul Finanțelor.

Propunerile introduse în aplicație acoperă bugetele administrate la nivel central. După centralizarea lor, Ministerul Finanțelor trebuie să asigure echilibrul întregului buget general consolidat, care include bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale.

Nazare afirmă că orice măsură nouă trebuie fundamentată pe indicatori macroeconomici și pe politici sectoriale însoțite de analize de impact și eficiență. Solicitările instituțiilor vor fi evaluate în funcție de resursele disponibile și de efectele pe care le-ar produce asupra deficitului.

Bugetul pe 2027 depinde și de încasările din PNRR

Construcția bugetului pentru anul viitor depinde și de modul în care va fi încheiată execuția bugetară din 2026. Scenariul aferent țintei de deficit cash de 6,2% din PIB include încasarea, până la 31 decembrie, a banilor aferenți cererilor de plată 5 și 6 din PNRR.

Cele două cereri sunt încă evaluate și discutate cu reprezentanții Comisiei Europene. Sumele încasate efectiv, eventualul impact asupra deficitului, obligațiile de plată rămase și sursele de finanțare disponibile vor fi luate în calcul la fundamentarea bugetului pentru 2027.

„Nivelul sumelor efectiv încasate și eventualul impact asupra deficitului vor conta în fundamentarea bugetului de anul viitor, alături de obligațiile de plată rămase și de finanțările disponibile. De aceea, mobilizarea ministerelor și instituțiilor responsabile pentru clarificarea și îndeplinirea cerințelor aferente acestor cereri de plată rămâne esențială", a subliniat Nazare.

Ministrul a mai arătat că încasarea fondurilor europene pentru investițiile deja realizate ar reduce presiunea asupra bugetului național.

Bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor conta și în noile evaluări ale agențiilor de rating, programate în prima parte a anului viitor. Acestea vor urmări realismul veniturilor estimate, măsurile de reducere a deficitului și capacitatea Guvernului de a respecta angajamentele asumate.

„Un buget credibil, urmat de o execuție consecventă, susține menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor și poate crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei. Avem nevoie nu doar de un buget credibil, ci și de unul care să susțină perspectivele de creștere economică. Continuarea reducerii deficitului înseamnă un necesar de finanțare mai mic al statului și, implicit, mai mulți bani în economie", a mai transmis Alexandru Nazare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
1
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
2
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
3
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
4
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Digi Sport
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare foto fb
Nazare: Toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan privind agenţiile de rating sunt corecte. „Am mers şi mergem în continuare pe sârmă”
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Bugetul pe 2027: ministerele au termen până pe 13 noiembrie să trimită propunerile. Ce instituții mai au date de completat
TRACTOR-TERENURI-AGRICOLE_GETTY
Ministrul Finanțelor anunță un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor
alexandru nazare foto fb
Răspunsul lui Nazare la propunerea ministrului Florin Barbu de reducere a TVA la alimente la 9%: „Bugetul țării să rămână în echilibru”
Alexandru Nazare
Senatul a respins moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor Alexandru Nazare
Recomandările redacţiei
pensie, bani
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu...
Ulrik-Tilderston
Reconstrucția Ucrainei: Ce rol poate juca România în efortul european...
George Simion.
„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion lansează un nou...
Mihai Daraban-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Mihai Daraban spune că nu are legătură cu subiectul Oil Terminal...
Ultimele știri
„STB este o societate de familie”. Aproape jumătate dintre angajați ar fi rude între ei. Ce prevedea vechiul contract colectiv de muncă
Tentativă de asasinat la Moscova. Fost oficial ucrainean, propagandist pro-rus, grav rănit
STB vrea să scumpească cu 66% tarifele pentru transportul public. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei ar rămâne fără gratuitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de greutăți în noiembrie 2026. Viața lor se schimbă în bine, după luni de încercări
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Meme Stoica rupe tăcerea! De ce a plecat de la FCSB: “Sunt cel mai bun conducător din România în ultimii 36...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca...
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Pro FM
Îți mai amintești de excentricul solist Jamiroquai? Cum arată și ce face Jay Kay la 56 de ani. A lăsat în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
Digi FM
Ce se întâmplă în organism dacă bei prea multă cafea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...