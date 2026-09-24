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Video Alexandru Nazare: „Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment”. Ce spune despre ratingul României

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Alexandru Nazare.
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
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Din articol
„Avem argumente serioase pentru menținerea ratingului” Dobânzile au trecut de 7% Leul, afectat de instabilitate și de deciziile investitorilor Evaluarea ratingului, un moment important pentru România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară, în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există, în acest moment, un risc pentru plata pensiilor și salariilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România are „argumente serioase” pentru menținerea ratingului de țară, în condițiile în care o nouă evaluare urmează să fie făcută în perioada următoare. Oficialul a vorbit despre efectele perioadei de instabilitate politică asupra economiei, despre deprecierea leului, creșterea dobânzilor la care se împrumută statul și riscurile asociate finanțării deficitului.

Nazare spune însă că România are și elemente care pot susține menținerea ratingului, în special evoluția execuției bugetare și respectarea țintelor de deficit.

„Au fost în cursul acestor patru luni de zile în care am funcționat cu guvern interimar mai multe astfel de momente, care țin și de cauze interne, și de cauze externe, de decizia unor investitori. Ce sperăm este ca în cel mai scurt timp acest lucru, practic, problema care se leagă de stabilitate, să fie o problemă pe care România să anunțe că a rezolvat-o”, a declarat ministrul Finanțelor.

Nazare spune că problema stabilității este urmărită îndeaproape de investitori și creditori.

„Același lucru îl așteaptă toți investitorii instituționali, creditorii noștri importanți, cu care am avut discuții în ultimele săptămâni”, a adăugat el.

„Avem argumente serioase pentru menținerea ratingului”

Întrebat cum va explica România situația politică și faptul că țara se află încă într-o perioadă de incertitudine, în contextul evaluării ratingului, Alexandru Nazare a spus că discuțiile despre instabilitate nu sunt noi.

Ministrul a subliniat însă că situația execuției bugetare oferă autorităților argumente în fața agențiilor de rating.

„Această discuție am avut-o în ultimele luni, nu este o discuție nouă. Avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar, pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și ESA sunt ținte realizabile, pe care toate agențiile le recunosc ca atare”, a declarat Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că, în opinia sa, situația este diferită față de anii anteriori, când existau diferențe mai mari între estimările autorităților și cele ale agențiilor de rating.

„Ceea ce nu este un lucru uzual în anii trecuți, diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative. De această dată, agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6,6% cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru”, a afirmat Alexandru Nazare.

El a concluzionat că România are, pe de o parte, probleme pe care trebuie să le explice, dar și argumente în favoarea menținerii ratingului.

„Deci, practic, avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar, pe de altă parte, avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului”, a spus ministrul Finanțelor.

Dobânzile au trecut de 7%

Un alt subiect abordat de Alexandru Nazare a fost creșterea dobânzilor la care statul român se împrumută. Întrebat despre randamentele de peste 7% pentru obligațiunile pe 10 ani și despre eventualele riscuri pentru plata pensiilor și salariilor, ministrul Finanțelor a respins ideea unui risc imediat.

„Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare”, a declarat Nazare.

Ministrul a recunoscut că majorarea costurilor de finanțare reprezintă o presiune pentru bugetul statului.

„Deci nu este un lucru ușor de dus și, bineînțeles, că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne. Tot timpul are și cauze externe”, a explicat el.

Nazare a arătat că rezolvarea problemelor de stabilitate este importantă inclusiv pentru reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare.

„Dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare”, a afirmat ministrul.

Leul, afectat de instabilitate și de deciziile investitorilor

Ministrul Finanțelor a fost întrebat și despre deprecierea leului și despre retragerea unor investitori din România.

Nazare a explicat că, în ultimele luni, au existat mai multe momente care au influențat evoluția piețelor, unele având cauze interne, iar altele fiind determinate de factori externi sau de deciziile investitorilor.

„Au fost în cursul acestor patru luni de zile în care am funcționat cu guvern interimar mai multe astfel de momente, care țin și de cauze interne, și de cauze externe, de decizia unor investitori”, a spus ministrul.

Potrivit lui Nazare, unul dintre obiectivele autorităților este ca incertitudinile legate de stabilitatea României să fie rezolvate cât mai rapid.

„Ce sperăm este ca în cel mai scurt timp acest lucru, practic, problema care se leagă de stabilitate, să fie o problemă pe care România să anunțe că a rezolvat-o”, a declarat el.

Evaluarea ratingului, un moment important pentru România

Evaluarea agențiilor de rating este urmărită cu atenție de autoritățile române, în condițiile în care nivelul ratingului influențează percepția investitorilor asupra riscului asociat economiei și, indirect, condițiile în care statul se poate finanța.

În acest context, declarațiile ministrului Finanțelor vin într-un moment în care România încearcă să demonstreze că poate respecta țintele bugetare asumate.

Nazare a insistat asupra faptului că estimările privind deficitul sunt considerate realizabile de agențiile de rating, ceea ce reprezintă, în opinia sa, unul dintre argumentele importante în evaluarea situației financiare a României.

În același timp, ministrul recunoaște presiunea generată de creșterea costurilor de finanțare și necesitatea stabilității pentru limitarea acesteia.

„Cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare”, a repetat Alexandru Nazare.

Editor : C.A.

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