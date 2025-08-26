Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat după ședința coaliției că susține modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri, cu scopul de a combate fenomenul firmelor-fantomă. Noua propunere introduce un sistem adaptiv, prin care suma capitalului social este corelată cu dimensiunea afacerii.

Ministrul a explicat că măsura este necesară, în condiţiile în care astăzi, în România, poţi înfiinţa o firmă cu 1 leu capital social, iar această sumă modică a avut rolul iniţial de a susţine start-up-urile, dar a generat şi efecte negative: apariţia a numeroase firme-fantomă.

„Capital social SRL: Am susţinut ieri, în şedinţa coaliţiei de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri şi start-up-uri - modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice şi a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, a anunțat ministrul Finanţelor, pe Facebook.

Potrivit propunerii:

pentru companiile cu venituri sub 395.000 lei, capitalul social minim va fi 500 lei;

pentru firmele cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei, capitalul minim va fi 5.000 lei;

pentru firmele cu venituri de peste 7.000.000 lei, pragul va fi 90.000 lei.

inistrul a precizat că, pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, oferind accesibilitate antreprenorilor la început de drum, dar că odată cu creșterea activității va crește și pragul cerut. Totodată, majorările de capital efectuate până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește exclusiv capitalul social.

Nazare a argumentat măsura prin faptul că posibilitatea de a înființa sute de firme cu capital de 1 leu a dus la apariția generalizată a companiilor-fantomă, fără activitate reală, care acumulează datorii și apoi dispar. Multe dintre acestea, a spus el, fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau sunt folosite pentru a ascunde beneficiarii unor tranzacții ilegale.

„Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Ce înseamnă acest lucru? Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide – cei corecţi vor creşte capitalul, iar cei care deţin sute de firme şi nu vor depune vor fi astfel filtraţi. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, subliniază el.

El a comparat situația din România cu cea din alte țări europene, unde capitalul social minim este mult mai ridicat:

Austria – 10.000 euro,

Germania – 25.000 euro,

Slovenia – 7.500 euro,

Ungaria – 7.500 euro.

„România este una dintre țările cu cel mai mic capital social cerut la înființarea unui SRL. Există și state unde pragul este simbolic, de 1 euro, dar acestea nu se confruntă cu fenomenul masiv al firmelor-fantomă și nici cu deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare”, a mai spus ministrul.

Nazare a subliniat că banii depuși ca capital social pot fi folosiți pentru cheltuielile curente ale firmei, nefiind blocați. El consideră că măsura va proteja companiile corecte și statul, reducând drastic fenomenul fraudelor fiscale.

Proiectul este în prezent în consultare publică, iar ministrul invită cetățenii să transmită observații și sugestii privind pragurile propuse pentru capitalul social minim al SRL-urilor.

Editor : Ș.A.