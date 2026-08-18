ANAF a colectat cu 22,4 miliarde de lei mai mult în primele șase luni. Nazare: „România nu își permite cheltuieli fără acoperire”

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, marţi seară, că ANAF a colectat în plus 22,4 mld. lei în prima jumătate de an, ceea ce reconfirmă direcţia de stabilizare a finanţelor României. De asemenea, s-a obţinut un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului: 64,8 miliarde de lei colectaţi, cu 25,9% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2025. Ministrul avertizează, însă, că buna colectare trebuie dublată de responsabilitate în cheltuirea banilor.

„În primele 6 luni ale anului, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, faţă de 245,2 miliarde în aceeaşi perioadă din 2025. Este o creştere de 22,4 miliarde de lei, într-un singur semestru. Noile cifre de colectare reconfirmă direcţia de stabilizare a finanţelor României. Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare şi cu o administraţie fiscală eficientă, România poate obţine performanţe fiscale din ce în ce mai ambiţioase”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, de asemenea, s-a obţinut un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului: 64,8 miliarde de lei colectaţi, cu 25,9% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2025, adică un plus de 13,3 miliarde de lei.

În acelaşi timp, ANAF a restituit companiilor 11,1 miliarde de lei din TVA, anunţă ministrul.

Potrivit lui Nazare, mai sunt însă sectoare în care performanţa trebuie îmbunătăţită, prin reducerea evaziunii, creşterea conformării voluntare şi întărirea instrumentelor pe care ANAF le are la dispoziţie pentru a interveni acolo unde există riscuri şi pierderi de venituri pentru buget.

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„La accize, de exemplu, mai avem de recuperat: încasările din primul semestru au fost de 21,14 miliarde de lei, doar uşor peste nivelul de 21,08 miliarde de lei din aceeaşi perioadă a anului trecut”, a transmis Nazare.

Potrivit acestuia, „colectarea mai bună este însă doar o parte a soluţiei de corectare a dezechilibrelor severe pe care România le traversează în continuare".

„Cealaltă este responsabilitatea cu care cheltuim banii publici. Orice nouă măsură cu impact asupra bugetului trebuie discutată împreună cu sursa concretă de finanţare şi cu efectele pe termen mediu. Nu putem transforma rezultatele mai bune de astăzi în cheltuieli permanente pe care România să nu le poată susţine mâine”, avertizează ministrul interimar al Finanţelor.

Nazare face apel la responsabilitatea tuturor celor care contribuie, în Guvern şi în Parlament, la deciziile cu impact asupra finanţelor publice: „România nu îşi permite cheltuieli fără acoperire”.

„La mijlocul lunii septembrie urmează misiunea de evaluare a S&P, iar la început de octombrie agenţia va publica raportul privind România. Agenţiile de rating analizează riguros cifrele, dar şi capacitatea noastră de a păstra direcţia. Iar principalul obiectiv economic al României rămâne stabilitatea finanţelor publice”, a mai transmis Nazare.

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Editor : C.A.