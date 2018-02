Asigurarea de sănătate, valabilă și fără declarația 600

Guvernul pregăteşte o ordonanţă de urgenţă care să reglementeze faptul că beneficiază de asigurare de sănătate şi contribuabilii care nu au depus Declaraţia 600, în urma prorogării termenului de depunere.

"În legătură cu faptul că s-a prorogat termenul, e adevărat că se pune un semn de întrebare asupra faptului dacă contribuabilii beneficiază sau nu de asigurare de sănătate în această perioadă. Răspunsul îl vom da printr-o OUG care este în lucru şi sperăm ca săptămâna aceasta sau viitoare să venim cu o precizare care să spună că da. Situaţia nu diferă cu mult faţă de ceea ce a fost în anii trecuţi", a spus, luni, vicepremierul Viorel Ştefan, într-o conferinţă organizată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), informează Agerpres.

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat duminică, referindu-se la Formularul 600, că, până la 1 martie, Ministerul Finanţelor Publice va găsi o soluţie astfel încât cei care au venituri din activităţi independente să depună o singură declaraţie.



"Domnul preşedinte Liviu Dragnea a cerut în ultimul Comitet Executiv să se prelungească termenul de depunere a Declaraţiei 600 şi, de asemenea, să rămână un singur formular. În consecinţă, am luat decizia, în prima şedinţă de Guvern, să prelungim termenul de depunere până pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finanţelor Publice ca, până pe data de 1 martie - deci înainte de termenul de 15 aprilie, când trebuia depusă această declaraţie, dar şi înainte de 25 martie, când trebuia făcută prima plată - (...) să propună un model care să prevadă o singură declaraţie şi o singură plată anuală pe toţi cei care au activităţi independente. Deci până la 1 martie avem o soluţie", a declarat Dăncilă, într-o intervenţie telefonică la România TV.



Întrebată dacă vor fi amendaţi cei care nu vor plăti până la 25 martie, şefa Guvernului a răspuns: "Nu se pune această problemă. Noi căutăm soluţiile pe care le aşteaptă mulţi din partea noastră şi pe care domnul preşedinte Dragnea le-a propus în cadrul Comitetului Executiv Naţional". Dealtfel prevederile aferente spun că plata tranșei datorate la 25 martie se face pe baza deciziei de impunere, emise, la rândul ei, pe baza formularului 600. In mod logic dacă formularul 600 nu este depus Fiscul nu are cum să emită decizia de impunere și să fie făcută plata la datele de 25 ale lunii fiecărui trimestru.

Pe 31 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă, care prevede că Formularul 600 va putea fi depus până la 15 aprilie. Potrivit Executivului, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) a fost, astfel, prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.