Autostrăzile A7 și A8, spitalele regionale și metroul spre Otopeni sunt pe lista proiectelor prioritizate în 2025

Magistrala de metrou 1 Mai - Aeroport Otopeni (M6). Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Autostrăzile A7, A1 și A8, printre cele mai importante investiții Investiții majore și în infrastructura feroviară Spitalele regionale, investiții strategice în sănătate Investiții pentru protecția mediului și prevenirea inundațiilor Monitorizare strictă și alocare pe criterii de performanță

Ministerul Finanțelor a făcut publică lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative, document care centralizează toate investițiile cu o valoare de peste 100 de milioane de lei aflate în derulare sau planificate de statul român. Potrivit documentului, portofoliul actual cuprinde 195 de proiecte de investiții, cu o valoare totală de 457,7 miliarde de lei. Acestea sunt ierarhizate în funcție de un sistem de punctaj, rezultat în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici, precum impactul economic, gradul de maturitate al proiectului, sustenabilitatea și beneficiile sociale.

Lista are rolul de instrument de monitorizare a modului în care sunt cheltuiți banii publici, dar și de evaluare a impactului acestor investiții asupra economiei.

Evaluarea și ierarhizarea sunt realizate de ordonatorii principali de credite, iar rezultatele stau la baza deciziilor de alocare a fondurilor bugetare.

Autostrăzile A7, A1 și A8, printre cele mai importante investiții

În zona de infrastructură rutieră, cele mai bine clasate proiecte sunt:

-Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), cunoscută și ca Autostrada Moldovei,

-Autostrada A1 Sibiu – Pitești, una dintre cele mai dificile secțiuni din punct de vedere tehnic,

-Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni), care ar urma să lege Transilvania de Moldova.

Aceste proiecte sunt considerate esențiale pentru conectivitatea regională și pentru integrarea României în coridoarele europene de transport.

Investiții majore și în infrastructura feroviară

Pe lista proiectelor prioritare se regăsesc și investiții importante în transportul feroviar, printre care:

-Modernizarea liniei Caransebeș – Timișoara – Arad,

-Reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara, parte a coridorului feroviar european.

Aceste proiecte vizează creșterea vitezei de circulație a trenurilor, îmbunătățirea siguranței și reducerea timpilor de transport.

Spitalele regionale, investiții strategice în sănătate

În domeniul sănătății, Ministerul Finanțelor plasează pe poziții de top construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență din:

-Iași,

-Cluj-Napoca,

-Craiova,

alături de alte unități spitalicești noi finanțate prin programe strategice. Aceste investiții sunt considerate vitale pentru modernizarea sistemului medical și pentru reducerea presiunii asupra marilor spitale existente.

În zona de transport urban, un proiect major este Magistrala 6 de metrou, care va asigura legătura dintre rețeaua de metrou din București și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Proiectul este esențial pentru decongestionarea traficului rutier și pentru îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană.

Investiții pentru protecția mediului și prevenirea inundațiilor

Lista include și proiecte din domeniul mediului și al managementului apelor, precum:

-lucrări de protecție a zonei costiere,

-amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații.

Acestea urmăresc reducerea riscurilor climatice și protejarea comunităților vulnerabile.

Monitorizare strictă și alocare pe criterii de performanță

Ministerul Finanțelor a anunțat că monitorizează permanent execuția acestor investiții, pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice și pentru a sprijini instituțiile responsabile în îndeplinirea jaloanelor de performanță.

Potrivit instituției, prioritizarea proiectelor permite direcționarea resurselor către investițiile cu cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică, contribuind astfel la dezvoltarea pe termen lung a României.

Documentul complet, care include fișele de proiect și punctajele obținute, este disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea Domenii – Bugetul de stat – Investiții publice.

