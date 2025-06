Avertismentul unui oficial BNR: „Sectorul bancar trebuie să evite să se bazeze tot timpul pe stat”

Politicile băncilor din România sunt ceva mai prudente decât cele din Uniunea Europeană, însă, pe viitor, este foarte important ca sectorul bancar să evite să intre într-o paradigmă de tip „lazy banking” - de a se baza tot timpul pe stat, a declarat, luni, la un eveniment de specialitate pe teme bancare, Matei Kubinschi, director adjunct în cadrul Direcţiei de Stabilitate Financiară din Banca Naţională a României (BNR), citat de Agerpres.

„E foarte clar că politicile băncilor din România sunt ceva mai prudente decât cele din Uniunea Europeană şi au un comportament proactiv în a recunoaşte potenţialele pierderi care survin pe acest canal (...) Vedem că relaţia între stat şi bănci s-a consolidat foarte mult pe parcursul ultimilor ani. Dacă în 2007 am plecat de la un nivel de sub 5%, astăzi suntem undeva peste 30% din bilanţul băncilor, ca total active (...) Riscurile pe care şi le asumă băncile au scăzut foarte mult. Dacă în 2008, rata generală de risc era peste 50%, în prezent este de sub 30%, deci practic vedem o scădere masivă a riscului pe care băncile îl au în portofoliile lor. Cred că pe viitor este foarte important ca sectorul bancar să evite să intre într-o paradigmă de tip «lazy banking» - ideea de a te baza tot timpul pe stat, să îţi preia el riscul, să investeşti în titluri de stat, să investeşti în programe cu garanţii şi să nu creditezi economia reală. Cred că este foarte important ca băncile să găsească acel optim între asumare excesivă de riscuri, să zicem, şi creditarea economiei reale, pentru că avem o problemă destul de mare pe intermedierea financiară. E cea mai scăzută din Europa şi nu se văd semne de îmbunătăţire, ba în ultimul timp chiar a scăzut”, a menţionat reprezentantul BNR.

Acesta a subliniat, totodată, că profitabilitatea sistemului bancar din România se menţine la un nivel foarte bun, cu o creştere uşoară pe indicatorul cost/venit.

„Nivelul de capitalizare (n.r. al băncilor) este datorat în parte şi politicilor prudente ale Băncii Naţionale, şi recomandărilor pe care Banca Naţională le face în aceste vremuri incerte de a reţine o parte din profituri pentru a putea avea rezerve în cazul materializării unui şoc. Sigur, am avut tot procesul acesta de curăţare al bilanţurilor care a ajuns la un minim şi acum vedem o creştere uşoară, naturală. Dar dacă mă uit puţin la fondurile proprii de nivel 1, vedem, cel puţin pentru anul trecut - decembrie 2024, o scădere. În general, toate băncile s-au conformat cu recomandările noastre de a reţine 50% din profitul de anul trecut. Deci aici nu există probleme. În rest, dacă ne uităm la restul indicatorilor, profitabilitatea se menţine la un nivel foarte bun. Avem o creştere uşoară a indicatorului cost/venit. Ajunsesem la un nivel foarte bun în 2023, în zona verde chiar, de 47%, şi eram într-o poziţie mult mai bună decât sectorul bancar din Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la valoarea de pe primul trimestru şi o analizăm, impactul va fi relativ relativ similar”, a concluzionat Kubinschi.

