Banca Centrală Europeană a dat cea mai mare amendă din istoria sa. Ce bancă a fost sancționată cu 12,2 milioane de euro

Data publicării:
bancnote 50 euro
Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat cea mai mare amendă din istoria sa Băncii americane JP Morgan - 12,2 milioane de euro - din cauză că a furnizat date eronate despre nevoia sa de capital.

„În perioada 2019-2024, banca (JP Morgan) a declarat active ponderate de risc”, împiedicând astfel BCE, care acţionează ca supervizor, să aibă o „imagine completă a profitului său de risc” şi să estimeze, în acest fel, în mod corect, nevoile acesteia de fonduri proprii, a anunţat Banca Centrală Europeană joi, într-un comunicat preluat de AFP, potrivit News.ro.

