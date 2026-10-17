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Banca Centrală Europeană, în alertă din cauza inflației și a scumpirii energiei. Piețele anticipează o nouă majorare a dobânzilor

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The European Central Bank - ECB - is set to raise borrowing costs by another half point this month, ECB President Christine
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE). Foto: Profimedia Images
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Din articol
BCE ar putea majora din nou dobânzile în decembrie

Creşterea randamentelor obligaţiunilor şi înăsprirea condiţiilor de finanţare vor încetini creşterea economică în zona euro şi vor limita transmiterea scumpirilor energiei către preţurile de consum, a declarat sâmbătă preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters.

Randamentele obligaţiunilor au crescut puternic la nivel mondial în ultimele săptămâni, pe fondul îngrijorărilor privind datoriile publice şi inflaţia, dar şi al concurenţei tot mai intense pentru finanţare, alimentată de investiţiile masive în inteligenţa artificială.

Franţa, care se confruntă cu un nivel ridicat al datoriei publice, se numără printre ţările cele mai afectate de vânzările de obligaţiuni, care au determinat creşterea costurilor de împrumut.

Lagarde a explicat că această evoluţie va face mai dificilă transferarea integrală a scumpirilor carburanţilor, provocate de războiul din Iran, către consumatori, comparativ cu estimările formulate de BCE în septembrie.

Deşi creşterea economică a fost rezilientă, condiţiile de finanţare s-au înăsprit, iar dobânzile pe termen lung au crescut semnificativ de la ultima noastră reuniune”, a declarat Lagarde în faţa bancherilor centrali şi miniştrilor de finanţe reuniţi la Bangkok.

Această situaţie va încetini creşterea economică şi va reduce transmiterea scumpirilor către preţurile de consum într-o măsură mai mare decât anticipam în evaluarea din septembrie”, a adăugat preşedinta BCE.

Creşterea randamentelor obligaţiunilor determină majorarea costurilor de finanţare pentru guverne, companii şi gospodării, reducând cererea şi activitatea economică. În aceste condiţii, firmele au mai puţine posibilităţi de a transfera integral costurile suplimentare către consumatori.

BCE ar putea majora din nou dobânzile în decembrie

Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile de două ori în ultimele patru luni, iar pieţele anticipează o nouă creştere în decembrie, care ar duce rata dobânzii de politică monetară la 2,75%.

Acest nivel este considerat restrictiv de BCE, deoarece limitează activitatea economică şi contribuie la temperarea presiunilor inflaţioniste.

Preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, a sugerat că ar putea fi necesare noi măsuri de înăsprire a politicii monetare, deşi a subliniat că deciziile vor continua să fie luate de la o reuniune la alta, în funcţie de datele economice disponibile.

Luptăm împotriva inflaţiei şi consider că misiunea noastră nu este încă încheiată”, a declarat Nagel la un eveniment organizat de DZ Bank în capitala Thailandei. Cred că este posibil să fie nevoie să facem mai mult”, a adăugat oficialul german.

La rândul său, guvernatorul băncii centrale a Finlandei, Olli Rehn, a avertizat că BCE urmăreşte cu atenţie eventualele efecte secundare ale scumpirii energiei asupra altor preţuri şi asupra salariilor.

Aceste efecte, cunoscute drept efecte de runda a doua, apar atunci când creşterea preţurilor energiei se propagă în economie, alimentând majorări salariale şi scumpiri suplimentare ale bunurilor şi serviciilor.

Nu există semne ale unor efecte de runda a doua, dar vom rămâne vigilenţi, deoarece acestea s-ar putea strecura pe nesimţite, ca o pisică în şosete”, a declarat Rehn.

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Editor : C.A.

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