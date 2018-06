Banii trimiși de românii din străinătate. Teodorovici acuză opoziția de dezinformare

Statul nu va confisca banii trimişi în ţară de românii care muncesc în străinătate, asigură ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Asta după ce liberalii au acuzat Guvernul de această intenţie, la scurt timp după aprobarea unui proiect de lege care face referire la monitorizarea tranzacţiilor de peste 2.000 de euro.

Teodorovici a precizat că proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă o transpunere a unei directive europene.



"V-aş ruga să discutaţi cu preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor, dar pot să vă spun un lucru: ceea ce am auzit în weekend ca statul doreşte să confişte sumele care trec de 2.000 de euro este o minciună, cum nu mi-am închipuit că poată să vină din partea unui politician. Nimeni din partea statului nu are o astfel de abordare. Este vorba de transpunerea unei directive. Sunt discuţii, au fost discuţii şi probabil că vor fi discuţii în continuare şi în Parlament, aici unde va ajunge proiectul de lege, pentru transpunerea acelei directive, vizavi de plafon. Atât! În rest, ceea ce aţi auzit în spaţiul public este doar minciuna", a precizat el, luni, la Palatul Parlamentului.



Ministrul a menţionat că un astfel de proiect era obligatoriu, pentru că România a depăşit cu un an termenul pentru transpunerea directivei europene.



"Suntem ultimul stat care nu a transpus acest act normativ şi, ştiţi foarte bine, vor fi penalităţi destul de mari pe zi, bani pe care nu are sens să îi plătim nejustificat. Dar, în rest, tot acest subiect ca cineva cere informaţii suplimentare nu este adevărat. Oamenii nu trimit alte informaţii decât cele pe care le trimiteau până în prezent.



Doar acele structuri prin care se transferă bani în ţara raportează la Oficiul Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor anumite informaţii pe care aceştia le prelucrează în vederea prevenirii, stopării şi combaterii faptelor de terorism", a mai spus el.



Pe 2 iunie, senatorul PNL Florin Cîțu a criticat, într-o postare pe Facebook, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.



"Dragnea şi PSD au pus ochii şi pe banii românilor din diaspora. Sumele peste 1.000 de euro urmau să fie confiscate dacă nu erau justificate cu documente. Chiar şi cel care deţine doar cu numele poziţia de ministru al Finanţelor Publice ne asigură că nu se grăbesc cu o astfel de lege. Au minţit! A câta oară? Joi, la câteva săptămâni după aceste asigurări, în şedinţa de guvern a fost aprobat proiectul de lege care confiscă banii românilor trimişi în ţara dacă nu sunt justificaţi cu documente. Au făcut o singură 'concesie'. Pragul este acum de 2.000 de euro. Implicit, toţi românii care trimit bani acasă sunt consideraţi infractori ... dacă nu dovedesc cu acte că nu sunt", a scris el.



Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) anunţa joia trecută că a promovat proiectul de lege care asigură transpunerea obligatorie în legislaţia internă a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau a finanţării terorismului.

Surse: Digi24, Agerpres