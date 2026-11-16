BEI a deblocat 400 de milioane de euro, jumătate din finanțarea planificată pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă Nuclearelectrica o primă tranșă de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă. Împrumutul reprezintă jumătate din finanțarea de 800 de milioane de euro planificată de instituție pentru proiectul care urmărește prelungirea cu 30 de ani a duratei de exploatare a reactorului.

Fondurile vor fi utilizate pentru înlocuirea unor componente și modernizarea sistemelor Unității 1, a transmis luni Banca Europeană de Investiții. Consiliul de administrație al instituției aprobase în iulie 2026 o finanțare totală de 800 de milioane de euro pentru acest proiect.

„Banca Europeană de Investiții deblochează jumătate din finanțarea planificată, în valoare de 800 de milioane de euro, pentru retehnologizarea și prelungirea duratei de viață în exploatare a unui reactor de la centrala nucleară de la Cernavodă din România", se arată în comunicatul BEI.

Împrumutul acordat Nuclearelectrica are o scadență de până la 22 de ani. Valoarea totală a investiției pentru retehnologizarea Unității 1 este estimată la 3,1 miliarde de euro. Pentru acoperirea restului costurilor, sunt în desfășurare negocieri cu agenții de creditare a exporturilor, bănci comerciale și alte instituții financiare internaționale. O parte din finanțare va fi asigurată și de Nuclearelectrica.

Lucrările sunt programate să înceapă în 2027

Lucrările de retehnologizare ar urma să înceapă în 2027 și să dureze trei ani. Proiectul urmărește prelungirea cu încă 30 de ani a duratei de exploatare a Unității 1, cu respectarea cerințelor de reglementare în domeniul nuclear.

Cele două reactoare ale centralei de la Cernavodă asigură împreună aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Potrivit BEI, modernizarea Unității 1 va contribui la menținerea producției interne, consolidarea securității energetice și reducerea emisiilor sistemului energetic.

„Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă va contribui la asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie electrică la prețuri accesibile și cu emisii scăzute de carbon pentru milioane de consumatori. Această investiție emblematică demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini securitatea energetică, competitivitatea economică și creșterea durabilă a României", a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.

La rândul său, directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară, a afirmat că proiectul reprezintă „o investiție strategică în securitatea energetică a României", care va asigura producția de energie electrică cu emisii scăzute de carbon pentru următoarele decenii.

Editor : A.D.