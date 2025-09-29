Live TV

BERD a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România

sigla berd de la intrarea in institutie
Foto: Profimedia

Consiliul de Administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de ţară pentru România, care va ghida investiţiile instituţiei şi politicile de cooperare în ţară în următorii cinci ani, informează banca într-un comunicat transmis luni Agerpres.

Strategia se va concentra pe competitivitatea sectorului privat, rezilienţa economică şi tranziţia către economia verde.

Instituţia financiară este un investitor major în România şi îmbină investiţiile cu sprijinul pentru reforme care contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri din ţară şi la mobilizarea investiţiilor din alte surse.

Până în prezent, BERD a investit peste 12 miliarde de euro în economia României.

„De la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a redus rapid discrepanţele istorice de venituri faţă de statele din regiune, cu PIB pe cap de locuitor şi productivitatea muncii ajungând aproape de 80% din media UE. În pofida încetinirii economice extinse din Europa, ca urmare a pandemiei de Covid-19 şi a războiului din Ucraina, economia României s-a dovedit rezilientă şi a înregistrat o contracţie mai mică decât media UE”, se menţionează în comunicat.

Noua strategie a BERD îşi propune să sprijine menţinerea parcursului de convergenţă al României cu UE, rezolvând în acelaşi timp şi vulnerabilităţile structurale rămase.

„Noua noastră strategie de ţară este un răspuns activ la cele mai presante probleme economice ale României. Ea oferă un cadru pentru investiţii direcţionate şi implicare în politici, care pot ajuta ţara să depăşească criza fiscală imediată şi să construiască un viitor mai sustenabil şi mai prosper”, a declarat directorul regional BERD pentru România, Victoria Zinchuk.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat şi iniţiativa antreprenorială în 42 de economii de pe trei continente. Instituţia este deţinută de 77 de ţări, precum şi de UE şi BEI. Investiţiile BERD urmăresc transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente şi integrate.

