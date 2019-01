BNR intervine pe piață pentru a susține leul

Banca Națională a atras luni depozite cu maturitatea de o săptămână de aproape 4,3 miliarde lei, aceasta fiind a doua operațiune de acest fel din acest an. Scopul intervenției este de a absorbi excesul de lichiditate din piață și protejarea monedei naționale.

Banca Naţională a României (BNR) a atras, luni, de la bănci depozite de 4,29 miliarde de lei, într-o încercare de a susține cursul leului, potrivit datelor prezentate pe situl de internet al băncii naționale. Operațiunea a fost făcută în contextul în care luni moneda europeană a depășit 4,7 lei.

Aceasta a fost a doua operațiune din acest an. Prima prima având loc la 14 ianuarie, când banca centrală a atras de la bănci depozite în valoare de 12,86 miliarde de lei, cea mai ridicată sumă din ultimele nouă luni. O operațiune similară a mai fost efectuată în iulie 2018 când banca centrală a atras depozite de 11,04 miliarde lei.

Depozitele au fost retribuite de către BNR cu o dobândă de 2,5%, cât este rata dobânzii de politică monetară.

Leul a înregistrat luni un nou minim în raport cu moneda euro şi, mai mult, s-a atins un prag psihologic: moneda europeană a depășit 4,7 lei. Profesorul Mircea Coșea a declarat la Digi24 că deși se aștepta la această veste, începe să fie îngrijorat, pentru că „nu mai e de glumă”. E o creștere nu atât de mare - dacă-i luăm în calcul procentajul - dar este îngrijorătoare pentru că perioada în care crește e foarte scurtă, a explicat profesorul Coșea. În plus, el avertizează că unele declarații ale politicienilor împing economia către o situație de risc.

Mircea Coșea consideră că de vină pentru depășirea pragului psihologic sunt factori de natură emoțională și arată cu degetul către acuzațiile la adresa BNR formulate în weekend, într-o conferință de presă, de Daniel Zamfir, senator al puterii.

„Sigur că există elemente de natură obiectivă pentru a explica această creștere: se fac plățile pentru importurile mari care au avut loc la sfârșitul anului trecut cu ocazia sărbătorilor, dar atrag din nou atenția asupra unor factori de natură subiectiv-emoțională. Este foarte grav ca guvernatorul Băncii, împreună cu conducătorul Consiliului pentru Concurență să fie chemați în fața Parlamentului, așa cum a cerut dl. senator Zamfir, în baza unor învinuiri extrem de grave, care aduc în fața investitorilor și a pieții financiare din România pericolul unor posibile manipulări pe care sistemul bancar din România le-ar face cu ROBOR-ul și evident și cu mărimea cursului. Or, astea sunt lucruri care influențează piața foarte mult. Revin asupra prudenței în declarații. Nu se fac astfel de declarații în momente foarte speciale ale economiei - suntem la început de an, încă nu avem încă buget, încă nu știm cum vor merge lucrurile, încă nu știm ce va fi în campania electorală, încă nu știm ce e cu Brexitul, încă nu știm ce e cu președinția rotativă. Sunt foarte multe lucruri care apasă atmosfera economică, or dacă vin și astfel de vești, care îngrijorează pe toată lumea, în momentul de față, în urma declarațiilor pe care le-a făcut dl. senator, România apare ca o țară în care sistemul bancar este la latitudinea unor persoane care manevrează cum vor și cum pot. Or, lucrurile astea trebuie să fie lămurite, nu se poate așa ceva!”, spune profesorul Mircea Coșea.

Vezi aici cum explică un alt economist, Cristian Păun, profesor de economie la ASE București, devalorizarea monedei naționale.

