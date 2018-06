BNR se dezice de documentul privind limitarea creditării. De unde provine acesta?

Documentul vehiculat în presă privind o analiză a limitării creditării, derulată în interiorul BNR, nu ar proveni de la banca centrală, pretinde unul dintre viceguvernatorii băncii.

Instituţia, când are ceva de spus, spune cu subiect şi predicat, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, fără preciza însă sursa din care provine documentul vehiculat zilele trecute în presă.

"Am văzut şi eu o serie de relatări. Nu aş comenta materialul efectiv, pentru că el nu provine de la Banca Naţională. Noi, când avem ceva de spus, spunem cu subiect şi predicat, vă prezentăm, punem în dezbatere. Deci, materialul respectiv nu provine de la noi, însă, într-adevăr, au loc analize, discuţii, este în lucru - şi nu de ieri, de azi. Este de mai bine de un an de zile în lucru analiza gradului de îndatorare în special a populaţiei şi a sustenabilităţii acesteia. A fost şi o prezentare în urmă cu câteva luni în Comitetul de Supraveghere Macroprudenţială. Este un efort în lucru, scopul însă nu aş intra mai ales în detalii de cifre sau de a a comenta un anume proiect sau altul. Repet, când vom avea ceva de comunicat, comunicăm în mod direct. Scopul nu este de a limita creditarea, ci de a o orienta către direcţii sustenabile şi într-o măsură rezonabilă", a spus Liviu Voinea.



Acesta a menţionat că BNR doreşte să susţină creditarea, în special cea în monedă naţională, pe termen lung, pentru investiţii şi cu dobândă fixă.



Din păcate însă creditul în monedă națională a ajuns din ce în ce mai puțin atractiv în urma majorării Robor la un nivel de peste 3% (joi a depășit acest nivel). Aceasta după ce creditul în monedă națională reușise în ultimii ani să recupereze decalajele față de volumul creditelor acordate în euro. Luând în calcul că peste acest Robor se adaugă marja băncii creditoare, dobânzile la creditele în monedă națională a jung să fie mult mai mari decât cele la creditele în euro.